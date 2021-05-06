Путин сообщил о готовности вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» к регистрации

Москва, 6 мая. Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» готова к регистрации. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Еще один отечественный препарат для иммунизации от коронавирусной инфекции готов пройти регистрацию в стране, отметил глава государства в ходе видеоконференции с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. Кроме того, Путин поручил зампреду правительства представить ему доклад по этому вопросу.

«Спутник Лайт» — это однокомпонентная вакцина, направленная на выработку иммунитета против COVID-19. В РФПИ ранее оценили эффективность препарата. Формирование клеточного иммунного ответа происходит у 100% привитых уже на десятый день.