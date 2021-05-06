Путин положительно оценил эффект от введения дополнительных выходных в мае

Москва, 6 мая. Президент России Владимир Путин считает введение дополнительных выходных в мае оправданными. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране снижается.

Решение о введении дополнительных выходных дней в России в мае является оправданным. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

«В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу, в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что над некоторыми вопросами придется поработать. В частности, в ряде российских регионов снизились темпы вакцинации и тестирования на наличие коронавирусной инфекции.