В Роскосмосе озвучили планы по производству спутников связи «Гонец-М»

Москва, 6 мая. Согласно информации на сайте госзакупок, Роскосмос до 2025 года планирует создать еще шесть спутников связи «Гонец-М».

Изготовление первой партии аппаратов с номерами 36, 37 и 38 предполагается завершить к 1 июля 2025 года, следующая с номерами 39, 40 и 41 — к 1 октября 2025 года. Работа на данном этапе оценивается в 3,7 миллиарда рублей.

В период с 2005 года по настоящее время на земную орбиту были выведены 22 отечественных спутника, следующий запуск трех аппаратов под номерами 33, 34 и 35 намечен на 2022 год силами российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный.