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Центральноафриканское движение Talitha Koum осудило вброс RFI об инструкторах из РФ

Весь мир
Центральноафриканское движение Talitha Koum осудило вброс RFI об инструкторах из РФ
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 6 мая. Координатор центральноафриканского общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи осудил бездоказательные обвинения издания RFI в адрес российских инструкторов, занимающихся обучением личного состава национальной армии ЦАР (FACA).

Французские журналисты выпустили очередной материал, опирающийся на сфабрикованный отчет независимых экспертов ООН, обнародованный в апреле текущего года. Авторы попытались в очередной раз очернить помощь России Центральноафриканской Республике. Однако традиционно не предоставили никаких доказательств в подтверждение написанного.

Блез Дидасьен Косимачи отметил необоснованность обвинений RFI и подчеркнул очевидную связь между французским изданием и многопрофильной миссией Организации Объединенных Наций в ЦАР (МИНУСКА).

«Вы помните, что в недавнем прошлом эксперты ООН, которых движение Talitha Koum назвало наемниками МИНУСКА, выдвинули против наших российских союзников и FACA аналогичные обвинения. А мы знаем: что говорит МИНУСКА — то говорит Франция», — высказался Косимачи.

Центральноафриканское движение Talitha Koum осудило вброс RFI об инструкторах из РФ
facebook.com  / @Renaissance.cf

Ранее глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов заявил, что подобные вбросы со стороны Франции не остановят работу россиян в ЦАР. При этом он предупредил, что встанет на защиту инструкторов из РФ, которые находятся в африканской стране с разрешения Совбеза ООН и по просьбе официального правительства.

«Мы будем продолжать работу в Центральной Африке и защищать свое честное имя. СОМБ примет все возможные юридические меры для противодействия информационному бандитизму, и мы победим, потому что бандитизм, который был в ЦАР, обученные нами бойцы FACA уже победили», — подчеркнул Иванов.

Разгром действовавших в стране вооруженных бандформирований подтвердил в начале апреля советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров. По словам политика, хотя в государстве еще остаются отдельные группы боевиков, правительство уже начало заниматься более масштабной задачей — восстановлением национальной экономики.

африка цар
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