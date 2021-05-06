Десять самых важных фильмов о Великой Отечественной войне

Великая Отечественная война оставила огромный след в советском и российском кинематографе. Это неудивительно, ведь война оказалась тем трагическим моментом, в котором фактически родилась советская нация — но война стала и страшнейшей «родовой травмой» для нее. Победа далась Советскому Союзу в результате высочайшего напряжения всех сил, а платой за триумф стали десятки миллионов человеческих жизней.

С момента победы минуло уже 76 лет, и каждое из трех послевоенных поколений привносило в искусство свое восприятие войны. Учитывая это, ФАН подобрал десять главных фильмов о Великой Отечественной, снятых в разные исторические периоды СССР и России.

Кадр из фильма «Два бойца» /

1. «Два бойца» (режиссер Леонид Луков, 1943)

Первые фильмы о войне в СССР начали снимать тогда, когда врага еще не изгнали с родной земли. Базой съемок выступали тыловые города — Самара, Ташкент… Особой художественной глубины в них нет — тогда перед кинематографом стояли совсем другие задачи: поднять дух советских людей в тылу и на фронте, чтобы обеспечить победу над врагом. Поэтому главные герои в них часто шаблонны и выглядят сошедшими с военного плаката, а враги — карикатурны.

Однако среди картин военного времени есть и настоящие «неограненные алмазы». Таким фильмом является работа Леонида Лукова «Два бойца» — лиричная и тонкая, ироничная и глубокая история о жизни и дружбе двух солдат-фронтовиков. В фильме блестяще сыграли два исполнителя главных ролей — Марк Бернес и Борис Андреев. А две песни Никиты Богословского в исполнении Бернеса, «Темная ночь» и «Шаланды полные кефали», стали после этого народными.

Кадр из фильма «Летят журавли» /

2. «Летят журавли» (режиссер Николай Калатозов, 1957)

Картина Николая Калатозова по-своему уникальна: это единственный советский и российский фильм, который был удостоен высшей награды Каннского кинофестиваля — «Золотой пальмовой ветви».

В фильме Калатозова не так много войны, зато это предельно трогательная история любви двух разлученных войной молодых людей. Исполнители главных ролей, Татьяна Самойлова и Алексей Баталов, после фильма стали звездами не только советского, но и мирового кинематографа.

Отдельным словом в кино стала работа оператора Сергея Урусевского — знаменитая сцена съемки «кружащихся деревьев», которая была отснята в необычном ракурсе «снизу вверх» с помощью широкоугольного объектива, вошла во все учебники по композиции в кинематографе.

Кадр из фильма «Баллада о солдате» /

3. «Баллада о солдате» (режиссер Григорий Чухрай, 1959)

Фильм режиссера Григория Чухрая повествует о нескольких днях из жизни советского солдата, который едет в отпуск к матери.

Простая история Алексея Скворцова начинается с того, что отправленный на починку обрыва телефонного кабеля, он становится свидетелем прорыва немецких танков. Из случайно найденного на поле боя противотанкового ружья он подбивает два из них, за что командование собирается представить его к ордену.

Однако Алексей просит дать ему отпуск, чтобы повидаться с матерью и починить в доме крышу. Весь оставшийся фильм — это путь Скворцова домой, который завершается его обещанием «вернуться с войны».

Но смотреть на это зрителям предельно горько: в самом начале авторы фильма сообщают, что Алексей Скворцов погибнет на войне.

Кадр из фильма «Иваново детство» /

4. «Иваново детство» (режиссер Андрей Тарковский, 1962)

Этот фильм стал полнометражным дебютом Тарковского, принес ему «Золотого Льва» Венецианского кинофестиваля, а главное — всеобщее признание и заслуженную славу.

Сюжет картины — жестокая правда о войне, воспринятая через душу ребенка. Двенадцатилетний герой картины попадает в такие страшные условия, что в его жизни не остается практически ничего, кроме ненависти и жажды мести.

Именно с «Иванова детства» начинается новая страница в описании Великой Отечественной войны, где военные сюжеты никак не романтизируются, а весь ужас и трагедия находят непосредственное отображение на экране.

При этом у режиссера и исполнителя главной роли, 14-летнего Николая Бурляева, получается передать главную идею любого гуманистического фильма — даже в глубине искореженной войной души, прошедшей через неизбежный катарсис, можно найти самое светлое.

Кадр из фильма «Белорусский вокзал» /

5. «Белорусский вокзал» (режиссер Андрей Смирнов, 1970)

Лента Смирнова показывает события, происходящие через четверть века после окончания войны, но это по-прежнему военное кино. Картина демонстрирует мирную послевоенную жизнь героев-фронтовиков, в которой, однако, до сих пор звучит страшное и разрушительное «эхо войны».

«Белорусский вокзал» стал поворотным в кинематографии СССР: победа получила еще одно измерение — историческое, преломленное через судьбы живых людей, ставших главными героями «фильма о войне, но без войны».

Ну а, пожалуй, самым трогательным фрагментом фильма оказалась с чувством исполненная главными героями песня «Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы, которая впоследствии стала неотъемлемым атрибутом каждого Дня Победы.

Кадр из фильма «Торпедоносцы» /

6. «Торпедоносцы» (режиссер Семен Аранович, 1983)

Практически весь фильм Арановича разворачивается в замкнутой локации — это заполярный аэродром, где базируется полк морской авиации Северного флота. В этом кино нет «большой войны», зато показана повседневная жизнь военного гарнизона, боевые вылеты торпедоносцев, утомительное ежедневное противостояние с практически «невидимым» в кадре противником, жуткий трагизм войны, когда смерть друзей может поджидать тебя за соседним облаком…

Именно это стало сильной стороной «Торпедоносцев». Повествование строится на том, что высокие смыслы возникают как бы из ничего, из простых ежедневных поступков героев фильма, которые даже они не считают чем-то героическим или вневременным. Тем важнее, что по отзывам ветеранов «Торпедоносцы» — самый реалистичный художественный фильм о советской авиации времен Великой Отечественной войны.

Кадр из фильма «Иди и смотри» /

7. «Иди и смотри» (режиссер Элем Климов, 1985)

Фильм Климова повествует об одной из самых страшных страниц Великой Отечественной войны — о геноциде советских людей, который массово осуществляли немцы на территории СССР.

Многие режиссеры, рассказывая об ужасе геноцида, скатываются в смакование жутких подробностей — в фильме же «Иди и смотри» они почти всегда оставлены за кадром. Климов показывает не убийства, но реакцию на них тех, кто пока еще жив. Это и становится самым страшным моментом кинокартины, заставляющим зрителя быть невольным свидетелем не самой смерти, а людских страданий и горя.

Увиденный глазами 12-летнего ребенка кошмар уничтожения нацистами белорусской деревни под торжественную музыку Моцарта, по признанию посмотревших фильм, задает невообразимую планку сострадания, гнева и жажды справедливой мести — предел, который не достигает ни одна другая картина современности.

Кадр из фильма «Брестская крепость» /

8. «Брестская крепость» (режиссер Александр Котт, 2010)

Рассказ в фильме идет от лица Саши Акимова, который в то время был воспитанником музыкантского взвода Брестской крепости.

Картина Котта практически сразу погружает зрителя в гущу событий вокруг Брестской крепости: нападение немецких войск, блокада, героические действия защитников. Мирная жизнь, которая занимает всего лишь несколько первых минут фильма, сменяется батальными сценами и рассказом о судьбах защитников крепости, чьи жизни перемалывает беспощадный каток войны.

Взгляд на оборону Брестской крепости преподносится через историю главных героев, а последние кадры фильма придают ему историческое значение — лица людей дня сегодняшнего как две капли воды похожи на защитников советского форпоста 1941 года.

ТАСС /

9. «Битва за Севастополь» (режиссер Сергей Мокрицкий, 2015)

Фильм Мокрицкого рассказывает историю Людмилы Павличенко — легендарной советской снайперши. Солдаты шли в бой с ее именем на устах, а враги устроили на нее настоящую охоту. История Павличенко подана через одну из самых страшных и продолжительных битв Великой Отечественной войны — сражение за Севастополь.

Людмила, будучи тяжело раненой, покидает Севастополь за несколько дней до его падения, но фильм не заканчивается на этой трагической ноте. В нем показан еще один эпизод биографии героини — в 1942 году Павличенко в составе советской делегации посещает США, где сыграет важную роль в открытии второго фронта в Европе.

Там она произнесет знаменитые слова: «Мне двадцать пять лет. На фронте я уже успела уничтожить триста девять фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?!»

Кадр из фильма «28 панфиловцев» /

10. «28 панфиловцев» (режиссер Ким Дружинин, 2016)

Картина Дружинина посвящена легендарному подвигу бойцов Красной армии при обороне Москвы в 1941 году. Сюжет «28 панфиловцев» был намертво встроен в здание советского военного эпоса и стал настолько монументальным, что реальные события возле разъезда Дубосеково были во многом приукрашены и подчинены логике мифа, но не живой истории.

Как следствие, выход «Панфиловцев» стал настоящим событием для российского кинематографа. Фильм постарался пройти по тонкой грани между внесением в повествование реальных событий и сохранением логики патриотического и героического смысла, который уже стал частью истории о подвиге панфиловцев.

Судя по реакции зрителей, фильму это удалось — и еще одна страница истории Великой Отечественной войны стала по-настоящему живой.