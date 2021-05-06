Туриченко со слезами на глазах рассказал о смерти отца из-за ошибки врачей

Москва, 6 мая. Известный российский исполнитель Кирилл Туриченко впервые откровенно рассказал о смерти отца, которого не стало из-за врачебной ошибки, в интервью на шоу «Алена, блин!».

Отец Туриченко родился с пороком сердца. В 2003 году он решился на операцию, которую откладывал многие годы. В то время молодой артист еще служил в театре. Благодаря руководству Туриченко выделили деньги, и он смог определить отца в киевскую клинику.

В тот момент сам Туриченко поехал в Москву, где его согласовывали в группу «Смэш» на место Сергея Лазарева. Однако после операции состояние отца заметно ухудшилось, и Туриченко был вынужден вернуться в Киев.

«У него начинают отказывать органы. Мы не понимаем, в чем дело, а главного хирурга нет, он просто уехал, даже не следил. В это время отец лежит уже на трубках», — артист не смог сдержать слез при воспоминаниях о потере.

Оказалось, что врачи занесли инфекцию во время операции. Однако факт врачебной ошибки успешно удалось скрыть.

В интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!» Кирилл Туриченко также впервые рассказал о своей возлюбленной, которая далека от публичной жизни.