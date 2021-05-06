В Госдуме напомнили Киеву о праве России решать свои задачи на территории Азовского моря

Москва, 6 мая. Российская Федерация в рамках правовых процедур может решать свои военные, экономические и иные задачи в Азовском море, заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

По его словам, территория моря традиционно является местом, где есть российское присутствие. Он добавил, что это никогда и никем не оспаривалось, пишет LIFE.

«В Азовском море в соответствии с полным, в соответствии с нормами международного права Россия в рамках правовых процедур может решать свои и военные, и экономические, и любые иные задачи. Кстати сказать, по Азовскому морю у нас никогда не было никаких проблем, разногласий в прежние времена с Украиной», — подчеркнул Морозов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация якобы хочет взять Азовское море под свой контроль благодаря «усилению» военного присутствия.