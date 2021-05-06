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Американские ученые создали голограмму, которую можно потрогать

Общество
Американские ученые создали голограмму, которую можно потрогать
pstu.ru  /  Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

Солт-Лейк-Сити, 6 мая. Прорыв в области трехмерных изображений удалось совершить специалистам Университета Бригама Янга в США. Они использовали лазеры для объемного изображения.

Эксперты спроецировали изображение в воздухе без применения привычных экранов-отражателей. Новая технология позволяет дотронуться до изображения и взаимодействовать с ним, передает научный портал Gizmodo. Прототип разработки исследователи представили еще в 2018 году. Новая технология не похожа на привычные голограммы, доступные только с одного угла обзора.

Это удается благодаря двум лазерам. Первый управляет мельчайшими частицами в воздухе, а второй освещает их. Ученым удалось усовершенствовать технологию и создать анимированные голографические изображения.

Ранее сообщалось о разработке российских инженеров, которые представили прототип 3D-принтера, позволяющего печатать крупногабаритные объекты. Ученые утверждают, что технологию можно будет использовать в сфере авиастроения.

технологии 3d трехмерное изображение
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