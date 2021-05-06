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Израильские ученые обнаружили морское животное со способностью к полной регенерации

Наука
Израильские ученые обнаружили морское животное со способностью к полной регенерации
pixabay.com

Тель-Авив, 6 мая. Одна из разновидностей хордовых морских животных, асцидий, оказалась способна к практически полной регенерации. Polycarpa mytiligera может восстанавливать свои органы.

Специалисты Тель-Авивского университета обнаружили необычную способность у одного из видов асцидий, обитающих в Эйлатском заливе на северо-востоке Красного моря. Они оказались способны регенерировать все свои органы. Подробности исследования этих животных были изложены в материале, опубликованном в научном журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology.

Обнаруженный вид имеет название Polycarpa mytiligera. Как отмечают авторы исследования, эти существа могут регенерировать свою пищеварительную систему всего за несколько дней. Причем это возможно даже в том случае, если орган или тело животного было разрезано на несколько частей.

Морские растения могут нести пользу человечеству. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», российские ученые обнаружили природное вещество фукоидан в водорослях Баренцева моря. Это вещество препятствует рост болезнетворных бактерий и в перспективе может использоваться с классическими антибиотическими препаратами.

Ранее сообщалось, что японские биологи нашли способ спасти кораллы от вымирания. Чаще всего асцидии обитают именно рядом с ними.

животные исследование восстановление регенерация
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