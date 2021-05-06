В МИД Франции заявили, что британские маневры у острова Джерси не впечатлили Париж

Париж, 6 мая. Развертывание двух британских боевых судов у острова Джерси не может произвести впечатления на Париж, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Он также добавил, что провел переговоры с представителем главы британского правительства по Brexit и международной политике Дэвидом Фростом. Бон отметил, что Парижу не хотелось бы наращивать напряженность во взаимоотношениях с Великобританией.

«Выступаем за быструю и полную реализацию положений договоренностей по Brexit (выход Великобритании из ЕС. – Прим. ред.). Нужно просто выполнять договор», — добавил французский политик.

Ранее стало известно, что Лондон направит два корабля к острову Джерси, который располагается в проливе Ла-Манш. Такое решение было принято на фоне угроз со стороны Франции.