Сектор услуг США демонстрирует рекордную активность за пять лет

Вашингтон, 6 мая. Индекс деловой активности (Purchasing Managers’ Index) в секторе услуг экономики Соединенных Штатов достиг пиковых значений.

PMI в данном сегменте по предварительным оценкам за май составил 64,7 — показатель не был таким высоким с 2016 года, сообщает информационное агентство «Прайм».

Индекс формируется из результатов анкет, которые заполняют менеджеры по закупкам. Исследователи опрашивают именно их, потому что рассчитывают на наибольшую степень осведомленности о текущем положении дел в экономике. Значительная часть респондентов сейчас отметила, что сектор услуг мог бы восстанавливаться быстрее. Они считают, что сложности с наймом сотрудников и перебои в цепочках поставок сдерживают темпы роста.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл ранее рассказал о переломном состоянии экономики США.