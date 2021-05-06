Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод

Москва, 6 мая. Представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ опровергли информацию о возможном ужесточении правил сбора грибов, ягод и березового сока.

Информация об ужесточении правил сбора грибов, ягод и березового сока не соответствует действительности. Об этом сообщили представители Минприроды РФ.

«Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Министерстве природных ресурсов и экологии России предложили создать специальную систему, которая позволит проводить мониторинг многолетней мерзлоты в РФ. Это потребует внесения изменений в федеральные законы.