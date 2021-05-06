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Экономист рассказал о потенциале России в борьбе за лидерство на водородном рынке

Экономика
Экономист рассказал о потенциале России в борьбе за лидерство на водородном рынке
Global Look Press  /  Jens Büttner

Обычные по российским меркам морозы, хорошо похозяйничавшие этой зимой в ЕС и США, доказали отсутствие альтернативы традиционному рынку энергоресурсов. Ни США, ни страны объединенной Европы не смогут отказаться ни от нефти, ни от газа. Об этом в комментарии ФАН рассказал эксперт в области внешних связей и корпоративных коммуникаций, экономист Андрей Лобода.

Покорение водорода

ФАН сообщал, что российские власти ставят перед собой цель по активному развитию водородной энергетики в стране и получению дохода от экспорта водорода до 100 миллиардов долларов в год.

Направление «водородная энергетика» появилось в энергетической стратегии впервые в 2020 году. Поставив задачу по развитию данной отрасли, Россия уже в 2024 году планирует начать экспортировать 0,2 миллиона тонн водорода, к 2035 году этот объем хотят нарастить в десять раз, а уже к 2050-му продажа водорода должна приносить стране от 23,6 до 100,2 миллиарда долларов в год.

Экономист рассказал о потенциале России в борьбе за лидерство на водородном рынке
Global Look Press  / Rupert Oberhäuser

Предполагается, что большие объемы водорода можно будет получать из природного газа. Также инвестиции планируют направить на развитие российских низкоуглеродных технологий получения газа, в том числе пиролиза и электролиза.

«Зеленая» энергетика

Как отметил Андрей Лобода, «зеленая» энергетика и в частности усиленное информационное продвижение водорода в качестве нового энергоресурса в мировых СМИ — это большая и тонко настроенная деловая и политическая повестка западного истеблишмента. Таким образом наши западные друзья и партнеры разгоняют капитализацию крупнейших и недавно созданных энергетических компаний, активно продвигающих «зеленую» философию, уже закрепившуюся как «водородная энергетика». Запад всегда очень умело упаковывает новые идеи, превращает их в смыслы, а бизнес привлекает десятки миллиардов долларов во благо развития экологически безопасных проектов. Два примера пока еще на слуху. Уже почти четверть века во многих странах мира, в первую очередь ЕС, успешно внедряются альтернативные и экологически безопасные источники энергогенерации.

«Все мы помним, с какой помпой мировая общественность встретила сланцевую революцию. На этом сказка и закончилась. Обычные по российским меркам морозы, хорошо похозяйничавшие этой зимой в ЕС и США, доказали отсутствие альтернативы традиционному рынку энергоресурсов. Ни США, ни страны объединенной Европы не смогут отказаться ни от нефти, ни от газа. Производство электроэнергии из возобновляемых источников — это очень затяжной процесс, его стандартизация и унификация между ведущими мировыми участниками рынка может занять как минимум лет 10», — пояснил Андрей Лобода.

Экономист рассказал о потенциале России в борьбе за лидерство на водородном рынке
Global Look Press  / Nord Steram 2/Twitter.com

По его мнению, вряд ли тот же водородный вектор развития окажется для ЕС самым дешевым и экологически чистым и обеспечит энергетическую безопасность большим любителям «зеленых» технологий. Для рынка ЕС сегодня российский трубопроводный газ — самый надежный и экологически безопасный вид топлива. К тому же технические возможности второй нитки «Северного потока» допускают транспортировку и водородного топлива из Россию в Германию.

«России, несомненно, нужно вписываться в мировую повестку дня, задавать новые темы будущего и для «зеленой» энергетики. Любой институциональный, да и частный западный инвестор инвестирует в бизнес смелее и увереннее, если эта тема — в повестке акционера. Существенный риск для России — непредсказуемость череды новых санкций со стороны Запада. Они действуют уже семь лет в технологическом секторе ТЭКа и могут препятствовать прогрессу в развитии домашних «зеленых» технологий», — добавил Андрей Лобода.

По его словам, сегодня Россия эффективно использует данное ей историей конкурентное преимущество: у нас самые огромные запасы пресной воды, нефти и газа. Инфраструктура для разработки, переработки и поставки энергоресурсов на Запад и Восток постоянно развивается. После очередной очень холодной зимы в той же Европе тема водородной энергетики утратит лидерство в списке топовых информационных поводов. Уже лет через 10–20 на первый план выйдет проблема обеспечения стран чистой питьевой водой. Именно водопроводы обеспечат России важнейшее место в геоэкономике. Вода будет стоить намного дороже нефти.

россия экономика водород
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