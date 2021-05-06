Творчество Моргенштерна назвали токсичным для молодого поколения россиян

Для неокрепших молодых умов псевдотворчество рэпера Моргенштерна — токсично. Об этом в интервью ФАН заявил член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, основатель и руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров.

Грядущее выступление российского рэпера Моргенштерна в Санкт-Петербурге вызвало негативную реакцию со стороны общественности. Обращение к петербургским родителям с инструкцией, как правильно составить заявления в правоохранительные органы и Роспотребнадзор, появилось в группе «Общественный уполномоченный по защите семьи» в социальной сети «ВКонтакте». Авторы публикации уверены, что намеченный концерт Моргенштерна представляет собой «угрозу душам и умам детей России».

«Мы точно знаем, что не всем плевать на эту ситуацию. Есть немало сил, которые осознают угрозы и готовы реагировать на объективные данные. И мы считаем, что есть объективные данные, по которым Моргенштерн может рассчитывать на реальное наказание», — сказано в сообщении.

Пост успел собрать большое количество комментариев от людей, которые активно выступают не только против концерта, но и самого рэпера. Петербуржцы опасаются, что места проведения концертов этого музыканта могут стать площадками для распространения запрещенных веществ.

instagram.com / @morgen_shtern

Беспокойство многих родителей по поводу влияния творчества Моргенштерна на несовершеннолетних только усилилось после новостей о том, что против исполнителя было возбуждено административное дело по статье о пропаганде наркотиков. Обратил на это внимание экс-депутат Госдумы, олимпийский призер Дмитрий Носов. Его поддержали прославленные российские бойцы Александр Шлеменко, Хабиб Нурмагомедов, Магомед Исмаилов, боксер Денис Лебедев, президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев и многие другие.

«Я поддерживаю Хабиба и всех, кто выступил против Моргенштерна! Надо запрещать подобные выступления. Должна быть цензура, которая будет отсеивать все лишнее. Чтобы не было вот таких примеров. А то молодежь это все слушает и впитывает в себя. Что я хочу сказать Моргенштерну? Чтобы он следил за своим поведением. Надо думать о будущем страны, а не о том, как заработать деньги», — заявил чемпион Bellator Вадим Немков.

vk.com / nikolaevich78

Основатель и руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что творчество Моргенштерна — токсично, поскольку оно не несет в себе ничего созидающего.

«Я полностью согласен с родителями, которые опасаются отпускать своих детей на этот концерт. Для неокрепших молодых умов такое вот псевдотворчество является категорично токсичным, оно не несет в себе ничего хорошего. А плохого много — пропаганда наркотиков и так далее. Сейчас мы живем в сложное время. У нашей молодежи — неокрепшее сознание, поэтому должно присутствовать цензурирование. Я бы своему сыну ни при каких обстоятельствах не купил билет и никогда бы не посоветовал ему идти со своими друзьями на подобного рода концерт — это однозначно. Есть много талантливых молодых исполнителей в любом направлении — рэп, рок, попса, которые не пропагандируют среди наших детей насилие, наркотики, уголовный мир и так далее», — указал Герман Владимиров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что боец MMA Александр Шлеменко считает «непонятным чертом» рэпера Моргенштерна.