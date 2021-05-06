Творчество Моргенштерна назвали токсичным для молодого поколения россиян

Для неокрепших молодых умов псевдотворчество рэпера Моргенштерна — токсично. Об этом в интервью ФАН заявил член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, основатель и руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров.
Грядущее выступление российского рэпера Моргенштерна в Санкт-Петербурге вызвало негативную реакцию со стороны общественности. Обращение к петербургским родителям с инструкцией, как правильно составить заявления в правоохранительные органы и Роспотребнадзор, появилось в группе «Общественный уполномоченный по защите семьи» в социальной сети «ВКонтакте». Авторы публикации уверены, что намеченный концерт Моргенштерна представляет собой «угрозу душам и умам детей России».
«Мы точно знаем, что не всем плевать на эту ситуацию. Есть немало сил, которые осознают угрозы и готовы реагировать на объективные данные. И мы считаем, что есть объективные данные, по которым Моргенштерн может рассчитывать на реальное наказание», — сказано в сообщении.
Пост успел собрать большое количество комментариев от людей, которые активно выступают не только против концерта, но и самого рэпера. Петербуржцы опасаются, что места проведения концертов этого музыканта могут стать площадками для распространения запрещенных веществ.
Беспокойство многих родителей по поводу влияния творчества Моргенштерна на несовершеннолетних только усилилось после новостей о том, что против исполнителя было возбуждено административное дело по статье о пропаганде наркотиков. Обратил на это внимание экс-депутат Госдумы, олимпийский призер Дмитрий Носов. Его поддержали прославленные российские бойцы Александр Шлеменко, Хабиб Нурмагомедов, Магомед Исмаилов, боксер Денис Лебедев, президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев и многие другие.
«Я поддерживаю Хабиба и всех, кто выступил против Моргенштерна! Надо запрещать подобные выступления. Должна быть цензура, которая будет отсеивать все лишнее. Чтобы не было вот таких примеров. А то молодежь это все слушает и впитывает в себя. Что я хочу сказать Моргенштерну? Чтобы он следил за своим поведением. Надо думать о будущем страны, а не о том, как заработать деньги», — заявил чемпион Bellator Вадим Немков.
Основатель и руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что творчество Моргенштерна — токсично, поскольку оно не несет в себе ничего созидающего.
«Я полностью согласен с родителями, которые опасаются отпускать своих детей на этот концерт. Для неокрепших молодых умов такое вот псевдотворчество является категорично токсичным, оно не несет в себе ничего хорошего. А плохого много — пропаганда наркотиков и так далее. Сейчас мы живем в сложное время. У нашей молодежи — неокрепшее сознание, поэтому должно присутствовать цензурирование. Я бы своему сыну ни при каких обстоятельствах не купил билет и никогда бы не посоветовал ему идти со своими друзьями на подобного рода концерт — это однозначно. Есть много талантливых молодых исполнителей в любом направлении — рэп, рок, попса, которые не пропагандируют среди наших детей насилие, наркотики, уголовный мир и так далее», — указал Герман Владимиров.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что боец MMA Александр Шлеменко считает «непонятным чертом» рэпера Моргенштерна.