Джонсон: Лондон оставит сторожевые корабли ВМС Великобритании у берегов Джерси

Лондон, 6 мая. Сторожевые корабли британских ВМС останутся у берегов острова Джерси в проливе Ла-Манш, несмотря на протесты Франции, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Отметим, что споры вокруг острова возникли между Францией и Великобританией из-за изменений Лондоном условий рыболовства в британских водах после выхода страны из Евросоюза. Британские власти запретили французским траулерам рыбачить у берегов Джерси.

Во Франции в связи с этим неоднократно высказывали протесты, а также пригрозили отключить остров от электроэнергии. В ответ на это Лондон направил в регион боевые корабли. Отмечается, что Париж обвиняет Великобританию в несоблюдении собственных обязательств, данных в рамках Brexit, и грозит ответными мерами.