Опрос показал отношение жителей Германии к США

Берлин, 6 мая. Жители ФРГ поучаствовали в опросе «Индекс восприятия демократии» и рассказали, как относятся к другим странам.

Выяснилось, что большинство немцев критически относятся к США, передает издание Der Spiegel. Около трети опрошенных заявили, что Америка угрожает Германии сильнее, чем Россия и Китай. Кроме того, каждый второй сообщил, что США оказывают плохое влияние на мировую демократию.

В целом немцы заявили о симпатии к новому американскому президенту Джо Байдену. Но это не помешало заявить об угрозе США для Германии. В качестве главных внутренних угроз демократии жители ФРГ назвали экономическое неравенство, власть технологических гигантов и ограничения свободы слова

Ранее глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Евросоюз обсудит включение новых стран в проект военной мобильности.