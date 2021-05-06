Найденные на берегу Каспийского моря мертвые тюлени могли стать жертвами браконьеров

Махачкала, 6 мая. Ученые из Москвы и Дагестана обнаружили тела десятков мертвых тюленей, занесенных в Красную книгу РФ. Они могли быть убиты браконьерами ради шкур.

Мертвые тюлени, найденные на берегу Каспийского моря, вероятнее всего были убиты браконьерами. На это указывают следы сетей на телах животных и отсутствие у некоторых из них шкур, сообщили представители Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета. Следователи уже проводят проверку по поступившей информации.