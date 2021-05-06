В пойме реки Ока нашли труп голой пенсионерки

Рязань, 6 мая. Труп голой 71-летней женщины был найден в пойме реки Ока в районе Лесопарка, сообщил представитель Московского МСО СУ СК России по области Олег Харин.

В нескольких метрах от трупа была сложена одежда, личные вещи и немного денег. Признаков насильственной смерти или телесных повреждений на теле обнаружено не было.

В настоящий момент следствие выясняет обстоятельства произошедшего. Правоохранители разыскивают родственников погибшей.

На проспекте Обуховской Обороны найден труп неизвестной женщины, сообщал ФАН. Житель Северной столицы, обнаружив тело женщины в арке своего дома, обратился в полицию.