Расчеты ПВО С-400 провели учения по уничтожению крылатых ракет в Псковской области

Псков, 6 мая. Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) отработали отражение воздушных атак условного оппонента.

Во время тренировочного процесса под Псковом были осуществлены учебно-боевые задачи уничтожения крылатых ракет и авиации противника. Боевым расчетам удалось отразить массированный ракетный авиационный удар с помощью электронных пусков зенитных управляемых ракет, сообщила пресс-служба ЗВО 6 мая.

Программа учебных налетов подразумевала воздействие на ЗРС мишеней, которые представляли повышенную сложность для расчетов. Отмечается, что цели были сверхскоростные и высокоманевренные, а также летели на предельно малых высотах.

Ранее стало известно, что вскоре российские стратегические силы примут участие в крупнейших военных учениях.