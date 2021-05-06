Юлия Паршута рассказала, кто стал для нее самым большим открытием на шоу «Маска»

Москва, 6 мая. Финал телешоу «Маска» запомнился не только зрителям, но и участникам. Участница проекта Юлия Паршута рассказала, чье разоблачение стало для нее настоящим шоком.

Второй сезон шоу завершился победой исполнителя Jony, который выступал в костюме Крокодила. Вместе с ним за звание лучшего артиста боролись Змея (Юлия Паршута), Лама (Юсиф Эйвазов) и Заяц (Тимур Батрутдинов). Именно резидент Comedy Club стал главным открытием для Паршуты.

Артистка провела прямой эфир в Instagram для своих фанатов, в котором честно призналась, что не ожидала от шоумена такого таланта. Даже спустя время Паршута в шоке.

«Заяц абсолютно непосредственный. Открытие! Я в какой-то момент начала слышать призвуки голоса Тимура Батрутдинова, но что он так поет! Я честно до сих пор просто для меня это шок!» — рассказала исполнительница.

Prt Scr instagram.com / @parshoota

Юлия Паршута также рассказала, что во время участия продюсер Константин Меладзе рассекретил ее. После очередного выступления композитор написал смс, в котором было лишь одно слово.