«Толстый пельмень»: енот-сирота из Тулы покоряет пользователей Сети

Новорожденный енот по имени Веня остался сиротой. Родительница отказалась от детеныша, теперь его воспитывают сотрудники тульского Центра «Енотоград».

Сестер малыша мать тоже не приняла, и они погибли. Несмотря на трагическую судьбу, полоскун уже стал любимцем социальных сетей. Пользователи желают ему здоровья и планируют нанести визит в питомник, чтобы «потискать» Веню.

Руководительница «Енотограда» Мария Громова заменила еноту маму. В ее руках маленький хищник играет с пустышкой, пьет из бутылочки и слушает колыбельные. На третий день жизни Веня весил всего 70 граммов, поэтому увеличение веса детеныша стало для хозяйки настоящим праздником.

«Сегодня 3 мая и мы весим 503 грамма. Это победа! Мы весим полкило. Вот, видите, какой большой и толстый пельмень», — радуется Мария.

Папа по имени Валера интересуется жизнью сына. Енот обнюхивает место обитания детеныша и хочет его увидеть. Однако пока Веня слишком слаб для общения с сородичами.

«Валер, куда ты лезешь, скажи мне, пожалуйста? Ты хочешь сына куда-то отнести? Ты же не поднимешь переноску!» — комментирует действия гордого отца хозяйка питомника.

Видео с Веней продолжают собирать сотни и тысячи просмотров. Уже через месяц у малыша появятся первые зубки, и он пройдет вакцинацию.