Жертвы украинских репрессий возмущены реакцией Запада на преступления Киева

Раны на теле украинского народа, которые были нанесены преступлениями киевского режима, взявшего власть в 2014 году, до сих пор остались незатянутыми. Однако «либеральное» западное сообщество остается глухим к показаниям очевидцев страшных событий, произошедших в Одессе и Донбассе за последние годы. ФАН связался с этими людьми и попросил дать оценку реакции международного сообщества на их пронзительные личные истории.
В среду, 5 мая, на площадке Совета Безопасности ООН прошла инициированная РФ конференция «Одесса спустя семь лет: неонацизм и насильственный национализм как двигатели украинского конфликта». В ней по видеосвязи приняли участие непосредственные свидетели самых страшных событий 2014 года, произошедших на Украине: киевский политик Сергей Киричук, бывший кандидат в мэры Одессы Алексей Албу, бывший замглавы одесской милиции Дмитрий Фучеджи, а также Анна Тув, жительница Горловки, потерявшая мужа и дочь во время обстрела ВСУ населенного пункта. Она рассказала о преступлениях националистов, с которыми столкнулось мирное население Донбасса, и о нежелании Киева их расследовать.
«Больше всего меня поразила реакция западных дипломатов на те трагичные истории, которые мы описывали, — поделилась впечатлениями Тув. — Им было все равно, и мы чувствовали себя словно рыбы, бьющиеся об лед. На конференции присутствовало более 30 стран — и только от двух из них мы получили хоть какое-то сочувствие. Было очень больно и обидно: мы прочувствовали на себе все ужасы этой войны, рассказали об этом, а нас в ответ выставили российскими пропагандистами».
Участница конференции подчеркнула, что является коренным жителем Донбасса и не сказала «ни слова неправды».
«Меня поразил цинизм представительницы Эстонии, — вспомнила женщина. — Она сказала, что люди, сожженные в Доме профсоюзов в Одессе, стали жертвами собственного сопротивления новой власти — и вообще поддерживали национал-радикалов, что бы это ни значило. На примере речи этого дипломата видно, что она и ее коллеги с Запада руководствуются двойными стандартами — им вообще было плевать на то, что с нами произошло».
Вместе с тем собеседница ФАН выразила надежду, что благодаря широкому распространению информации о прошедшей на площадке СБ ООН конференции на озвученные ею проблемы обратят внимание влиятельные европейские организации, свободные от контроля со стороны Соединенных Штатов.
«Очень порадовало теплое отношение со стороны организаторов этого события, — заметила Тув. — Сильный контраст на фоне того безразличия и непонимания, которые были продемонстрированы представителями большинства стран».
ФАН также пообщался с Алексеем Албу — еще одним ярким спикером конференции, посвященной преступлениям украинских националистов. Он рассказал Совбезу ООН о тех ужасах, которые пришлось испытать пророссийски настроенным одесситам 2 мая 2014 года.
«Я считаю, что это заседание станет важным шагом на пути расследования преступлений, совершенных семь лет назад, — заявил бывший кандидат в мэры Одессы. — Мировое сообщество должно знать о них! Но лично меня очень сильно удивил тот факт, что западные страны, принявшие участие в заседании СБ, практически полностью проигнорировали его тему и предпочли голословно обвинить Россию в какой-то агрессии против Украины».
Албу, так же как и Тув, столкнулся с безразличием со стороны большей части участников заседания Совбеза.
«И это несмотря на озвученные нами вопиющие факты преступлений, свидетелями которых мы стали, — заметил собеседник ФАН. — Вместе с тем мне очень понравились выступления мексиканского, белорусского и сирийского дипломатов. Эти люди действительно нас услышали и поняли, что мы хотели донести до мирового сообщества».
На заседании Совбеза была затронута тема глубокого раскола украинского общества, который образовался в 2014 году, — Албу рассказал, насколько он усилился за последние семь лет.
«Если раньше этот раскол был идеологическим, то теперь он приобрел характер территориального, — отметил он. — Многие люди, противостоящие новой киевской власти и придерживающиеся антифашистских взглядов, оказались арестованы, убиты или выдавлены из страны».
Собеседник ФАН добавил, что от «пятисот до полутора тысяч одесситов» в 2014 году уехали воевать в Донбасс на стороне ополченцев.
«Так что антифашистски настроенных активистов в Одессе сейчас нет, — заметил он. — Нет и людей, которые раньше могли организовать подпольное сопротивление в городе, — они были брошены в тюрьмы и затем обменены».
Албу отметил, что в условиях репрессий со стороны Киева многие, кто не хотел уезжать или садиться за решетку, оказались вынуждены «занять конформистские позиции» и пойти на компромиссы с новой властью.
«Сегодня эти люди пишут, что в стране якобы наступил гражданский мир, и обвиняют таких, как я, в бегстве из родных городов, — добавил он. — Но помнят ли они, что с нами происходило? Мы пытались легально участвовать в политическом процессе в стране, участвовали в выборах, а нас подвергали арестам или просто убивали. Последнее произошло с депутатом областного совета Вячеславом Маркиным — в 2014 году я участвовал в выборах одесского городского головы. 1 мая он заявил о том, что станет моим доверенным лицом, а уже на следующий день было найдено его тело с признаками насильственной смерти».
По словам Албу, существуют фотографии и видеозаписи того, как Маркина добивали после того, как тот выпрыгнул из окна горящего здания того самого Дома профсоюзов.
«И после всех этих событий нас спрашивают, почему мы уехали? — удивляется бывший кандидат в мэры Одессы. — Странно слышать это от людей, которые заняли соглашательскую позицию по отношению к киевской власти, и я должен здесь подчеркнуть, что их конформизм мы расцениваем не иначе как предательство».