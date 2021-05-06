Жертвы украинских репрессий возмущены реакцией Запада на преступления Киева

Раны на теле украинского народа, которые были нанесены преступлениями киевского режима, взявшего власть в 2014 году, до сих пор остались незатянутыми. Однако «либеральное» западное сообщество остается глухим к показаниям очевидцев страшных событий, произошедших в Одессе и Донбассе за последние годы. ФАН связался с этими людьми и попросил дать оценку реакции международного сообщества на их пронзительные личные истории.

В среду, 5 мая, на площадке Совета Безопасности ООН прошла инициированная РФ конференция «Одесса спустя семь лет: неонацизм и насильственный национализм как двигатели украинского конфликта». В ней по видеосвязи приняли участие непосредственные свидетели самых страшных событий 2014 года, произошедших на Украине: киевский политик Сергей Киричук, бывший кандидат в мэры Одессы Алексей Албу, бывший замглавы одесской милиции Дмитрий Фучеджи, а также Анна Тув, жительница Горловки, потерявшая мужа и дочь во время обстрела ВСУ населенного пункта. Она рассказала о преступлениях националистов, с которыми столкнулось мирное население Донбасса, и о нежелании Киева их расследовать.

«Больше всего меня поразила реакция западных дипломатов на те трагичные истории, которые мы описывали, — поделилась впечатлениями Тув. — Им было все равно, и мы чувствовали себя словно рыбы, бьющиеся об лед. На конференции присутствовало более 30 стран — и только от двух из них мы получили хоть какое-то сочувствие. Было очень больно и обидно: мы прочувствовали на себе все ужасы этой войны, рассказали об этом, а нас в ответ выставили российскими пропагандистами».

Участница конференции подчеркнула, что является коренным жителем Донбасса и не сказала «ни слова неправды».

«Меня поразил цинизм представительницы Эстонии, — вспомнила женщина. — Она сказала, что люди, сожженные в Доме профсоюзов в Одессе, стали жертвами собственного сопротивления новой власти — и вообще поддерживали национал-радикалов, что бы это ни значило. На примере речи этого дипломата видно, что она и ее коллеги с Запада руководствуются двойными стандартами — им вообще было плевать на то, что с нами произошло».

Вместе с тем собеседница ФАН выразила надежду, что благодаря широкому распространению информации о прошедшей на площадке СБ ООН конференции на озвученные ею проблемы обратят внимание влиятельные европейские организации, свободные от контроля со стороны Соединенных Штатов.

facebook.com / Фото из личного архива Анны Тув

«Очень порадовало теплое отношение со стороны организаторов этого события, — заметила Тув. — Сильный контраст на фоне того безразличия и непонимания, которые были продемонстрированы представителями большинства стран».

ФАН также пообщался с Алексеем Албу — еще одним ярким спикером конференции, посвященной преступлениям украинских националистов. Он рассказал Совбезу ООН о тех ужасах, которые пришлось испытать пророссийски настроенным одесситам 2 мая 2014 года.

«Я считаю, что это заседание станет важным шагом на пути расследования преступлений, совершенных семь лет назад, — заявил бывший кандидат в мэры Одессы. — Мировое сообщество должно знать о них! Но лично меня очень сильно удивил тот факт, что западные страны, принявшие участие в заседании СБ, практически полностью проигнорировали его тему и предпочли голословно обвинить Россию в какой-то агрессии против Украины».

Албу, так же как и Тув, столкнулся с безразличием со стороны большей части участников заседания Совбеза.

«И это несмотря на озвученные нами вопиющие факты преступлений, свидетелями которых мы стали, — заметил собеседник ФАН. — Вместе с тем мне очень понравились выступления мексиканского, белорусского и сирийского дипломатов. Эти люди действительно нас услышали и поняли, что мы хотели донести до мирового сообщества».

На заседании Совбеза была затронута тема глубокого раскола украинского общества, который образовался в 2014 году, — Албу рассказал, насколько он усилился за последние семь лет.

«Если раньше этот раскол был идеологическим, то теперь он приобрел характер территориального, — отметил он. — Многие люди, противостоящие новой киевской власти и придерживающиеся антифашистских взглядов, оказались арестованы, убиты или выдавлены из страны».

facebook.com / Alexey Albu

Собеседник ФАН добавил, что от «пятисот до полутора тысяч одесситов» в 2014 году уехали воевать в Донбасс на стороне ополченцев.

«Так что антифашистски настроенных активистов в Одессе сейчас нет, — заметил он. — Нет и людей, которые раньше могли организовать подпольное сопротивление в городе, — они были брошены в тюрьмы и затем обменены».

Албу отметил, что в условиях репрессий со стороны Киева многие, кто не хотел уезжать или садиться за решетку, оказались вынуждены «занять конформистские позиции» и пойти на компромиссы с новой властью.

«Сегодня эти люди пишут, что в стране якобы наступил гражданский мир, и обвиняют таких, как я, в бегстве из родных городов, — добавил он. — Но помнят ли они, что с нами происходило? Мы пытались легально участвовать в политическом процессе в стране, участвовали в выборах, а нас подвергали арестам или просто убивали. Последнее произошло с депутатом областного совета Вячеславом Маркиным — в 2014 году я участвовал в выборах одесского городского головы. 1 мая он заявил о том, что станет моим доверенным лицом, а уже на следующий день было найдено его тело с признаками насильственной смерти».

По словам Албу, существуют фотографии и видеозаписи того, как Маркина добивали после того, как тот выпрыгнул из окна горящего здания того самого Дома профсоюзов.