Депутат Нилов доходчиво объяснил россиянам, как получить повышенную пенсию

Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал ФАН, кому в России положена повышенная пенсия и как ее будут выплачивать, а также дал советы гражданам, как защитить свои права в спорной ситуации.

В Министерстве труда РФ подготовили проект постановления, которое внесет изменения в акты правительства России, регулирующие вопросы установления и выплаты повышенной страховой пенсии. В настоящее время проводятся общественные обсуждения проекта и его независимая антикоррупционная экспертиза. После слушаний в Госдуме документ в окончательном варианте будет подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Согласно будущей норме, в случае назначения страховой пенсии по старости или инвалидности в порядке, предусмотренном законодательством, повышение выплат должно осуществляться со дня назначения гражданину такой пенсии — без истребования от него заявления. Пенсионный фонд РФ сделает это автоматически — на основании данных, имеющихся в распоряжении его территориального органа.

«Речь идет о беззаявительном порядке назначения повышенных пенсионных выплат в указанных случаях, — пояснил Ярослав Нилов в беседе с ФАН. — В этом направлении наша страна движется давно. Развивается цифровизация, улучшается система обмена данными между государственными ведомствами. Президент Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию упомянул систему социального казначейства. В ближайшем будущем в нашем государстве абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг будут предоставляться гражданам дистанционно», — пояснил политик.

ФБА «Экономика сегодня» /

Депутат согласился с тем, что люди на постоянной основе должны иметь полную информацию о положенных им выплатах, социальных льготах, пособиях федерального и регионального уровней. По словам Нилова, ожидаемые перемены повышают социальную защищенность граждан и делают жизнь более комфортной.

«Проект постановления, о котором мы говорим, после необходимых процедур подготовки и проверки будет передан в Госдуму. Сейчас документ обсуждается, потом его рассмотрит трехсторонняя комиссия — правительство, работодатели и профсоюзы, далее проект в течение месяца будут изучать в Госдуме, потом — первое чтение», — объяснил парламентарий.

Собеседник ФАН подчеркнул, что изменение закона — серьезный процесс. К примеру, гражданин может на несколько лет отказаться от назначенной ему пенсии, чтобы в отношении него при расчете применялись повышенные коэффициенты. Поэтому при изучении предлагаемых поправок необходимо рассмотреть все возможные варианты, которые заложены в действующем пенсионном законодательстве, и четко определить механизм работы видоизмененного закона.

«Если человек полагает, что ему положена повышенная пенсия, а он ее почему-то не получает, ему следует подойти с паспортом в любое отделение Пенсионного фонда, — дал совет Нилов. — При возрасте выше 80 лет повышенная фиксированная выплата положена однозначно. Повышенные фиксированные выплаты установлены также лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и тем, кто проработал не менее 30 лет в сельском хозяйстве».

Федеральное агентство новостей /

Председатель комитета ГД по труду и социальной политике заметил, что в спорной ситуации желательно иметь на руках подтверждающие документы. К сожалению, у Пенсионного фонда не всегда имеется возможность автоматически получить все необходимые данные о трудовом стаже некоторых граждан.

В качестве примера Нилов рассказал, что государственные органы Украины отказывают в предоставлении справок о трудовом стаже пенсионеров, которые когда-то жили и работали в Донецкой или Луганской областях.

«В 1990-е многие предприятия прекратили свое существование, документация была утрачена, подтвердить стаж сегодня некоторым гражданам крайне трудно. Над сбором подобной документации в отделениях Пенсионного фонда работают специальные комиссии», — заверил Нилов.

Политик напомнил: заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, основываясь на данных по расходу бюджетных средств в 2020 году, предоставленных Счетной палатой, заявила, что после «ручной» проверки данных по начислению пенсий по Московской области было выявлено значительное количество случаев, когда людям выплаты недосчитали.

Сразу же был произведен перерасчет, граждане получили то, что им положено. Нилов уточнил, что одной пенсионерке начислили сразу полмиллиона рублей. Престарелой женщине предварительно позвонили и объяснили ситуацию, чтобы она не испугалась.