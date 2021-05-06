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Сергей Вострецов: Нужно защищать свою страну, совесть и историю

Политика
Сергей Вострецов: Нужно защищать свою страну, совесть и историю
Федеральное агентство новостей  / 

Жителям нынешней России нужно понять, что нужно защищать свою страну, духовные ценности и историю. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Собеседник выразил поддержку внесенного недавно в Госдуму законопроекта о запрете публичного приравнивания ролей СССР и нацистской Германии в ходе Второй мировой войны.

«Я считаю, это абсолютно правильное решение. СССР не нападал на Германию. Жителей советских республик уничтожали, в то время как многие европейские страны были лишь лакеями у рейха, поэтому память у них оказалась короткой. Сегодня они вассалы Америки. Может быть, им хотелось, чтобы Россия, которая сегодня опять восстает из пепла, так и оставалась бы помойкой», — сообщил депутат.

Сергей Вострецов отметил, что за последние десятилетия в нашем обществе происходили процессы, которые вызывают беспокойство за будущее всего народа.

«Сегодня на Украине к власти пришли фактически фашисты. Там кучка бандеровцев запугала большинство, как в сказке про тараканище. У нас либералы постоянно пытаются взять реванш, насадить чуждые ценности. СССР может быть не был особо силен экономически, но крепок психологически и морально. Были устои, которые за последние 30 лет пытались разрушить и тоже превратить нас в вассалов», — пояснил собеседник ФАН.

Сергей Вострецов: Нужно защищать свою страну, совесть и историю
wikipedia.org  / RIA Novosti archive / CC BY-SA 3.0

В завершение он подчеркнул, что горький опыт недавнего, по меркам истории, прошлого не должен быть забыт.

«В Союзе люди были наивные как дети, с распахнутыми объятиями. А что мы получили? Войска НАТО во всех странах Варшавского договора, предательство и уничтожение нашей промышленности? Пока мы были сырьевым придатком, всех это устраивало. Как только начали становиться на ноги, это никому не понравилось. Мы должны понимать, что нужно защищать свою страну, совесть, духовные и моральные ценности, историю», — подытожил Сергей Вострецов.

Ранее журналист Игорь Петрашевич в беседе с ФАН рассказал, будет ли на Украине новый майдан из-за празднования 9 Мая.

ссср германия вострецов
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