Мастер экранизаций: главные шедевры режиссера Владимира Бортко

В эту пятницу свой день рождения празднует советский и российский кинорежиссер, яркий политик, народный артист России Владимир Бортко. За его плечами ряд незабываемых и неоднозначных картин, которые по праву стали культовыми для отечественного зрителя. По такому прекрасному случаю ФАН вспоминает о главных работах выдающегося мастера нашего времени.

Блондинка за углом (1984)

Бортко дебютировал с режиссурой еще в 1975 году. Однако именно эта тонкая комедия с участием Андрея Миронова и Татьяны Догилевой принесла ему известность. В год выхода фильма в прокат его посмотрело не меньше 24 миллионов советских зрителей — это ли не признак успеха? Сюжет картины крутится вокруг любовной истории интеллигентного астрофизика и простой, но пробивной и деловитой продавщицы гастронома. Концовка вполне очаровательна и оптимистична, хоть и по первоначальному замыслу Бортко она должна была быть иной.

Кадр из фильма «Блондинка за углом» /

Собачье сердце (1988)

Некоторые называют Бортко почетным экранизатором страны, но именно эта лента, ставшая уже классикой, подарила ему мировое признание. Адаптация одноименной повести Михаила Булгакова была отмечена кинопризами в Италии, Болгарии и Польше, а также стала лауреатом Государственной премии РСФСР. Однако это случилось не сразу, ведь после выхода картины в прокат на Бортко обрушился шквал критики. Спустя время «Собачье сердце» стало настоящим образцом экранизации. В наши дни многие подмечают, как тонко и глубоко удалось передать все мысли и образы, заложенные в произведение великим писателем.

Кадр из фильма «Собачье сердце» /

Улицы разбитых фонарей (1997)

Долгоиграющий детективный телесериал, нашедший отклик в сердцах не одного поколения российских зрителей. Характерные персонажи и увлекательные дела — сюжеты о буднях сотрудников милиции еще никогда не были столь захватывающими. Это не мудрено, ведь сценаристом сериала стал человек, знающий эту тяжелую работу изнутри и повидавший массу невероятных историй.

За свою продолжительную историю сериал несколько раз получал хвалебные отзывы от органов внутренних дел, в том числе награду «За доблесть и создание положительного образа милиционера при выполнении служебного долга» от руководства ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей» /

Идиот (2003)

Следующей экранизацией, за которую взялся Бортко, стал трагический роман Федора Достоевского «Идиот». Гнетущая история человеческих драм уместилась в 10 серий и получила ряд российских наград. В их числе, например, премии ТЭФИ и «Золотой орел», которыми отметили работу съемочной группы. Одни из ярчайших образов в русской литературе блестяще воплотили на экране актеры Евгений Миронов и Владимир Машков. А главную героиню, благородную красавицу с недостойной судьбой, сыграла актриса Лидия Вележева.

Кадр из сериала «Идиот» /

Мастер и Маргарита (2005)

Телевизионная адаптация одного из важнейших произведений XX столетия собрала не только по-настоящему звездный состав, но и почти 40 миллионов человек у экранов. Как у любой заметной работы, у мини-сериала нашлись жесткие критики, отмечавшие преданное следование тексту писателя как явный недостаток. Однако это не помешало картине собрать и несколько наград, в том числе премию ТЭФИ за лучшую режиссуру.

С момента выхода произведение Михаила Булгакова получало немало кинематографических и театральных адаптаций, но сериал Бортко с блистательной Анной Ковальчук в роли Маргариты явно стал одной из самых ярких попыток, сделанных с усердием и душой.

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» /

Тарас Бульба (2009)

Еще одна доскональная и снятая с художественным размахом экранизация мэтра. Съемки батальной драмы длились почти девять месяцев и захватили локации в России, Польше и Украине, где в процессе приняли участие 1000 актеров массовых съемок, 150 лошадей и почти 100 каскадеров. Одиозного казака из гоголевской повести воплотил на экране украинский актер Богдан Ступка, а роли его сыновей отошли российским актерам Игорю Петренко и Владимиру Вдовиченкову. Яркий образ запорожца, воплощенный Михаилом Боярским, стал одной из самых запоминающихся ролей в карьере артиста. Сам он говорил, что в процессе работы над проектом «почувствовал свои корни».

Кадр из фильма «Тарас Бульба» /

После выхода фильм вызвал довольно острую полемику в общественных кругах России и Украины, а кассовые сборы лишь немного превысили производственный бюджет. Тем не менее картине удалось собрать в копилку ряд внушительных наград, в том числе «Золотого орла» — за лучшую мужскую роль, работу художника-постановщика и художника по костюмам, а также «Золотого Прометея» — за лучший трюковой художественный фильм.