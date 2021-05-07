Мастер экранизаций: главные шедевры режиссера Владимира Бортко

В эту пятницу свой день рождения празднует советский и российский кинорежиссер, яркий политик, народный артист России Владимир Бортко. За его плечами ряд незабываемых и неоднозначных картин, которые по праву стали культовыми для отечественного зрителя. По такому прекрасному случаю ФАН вспоминает о главных работах выдающегося мастера нашего времени.
Блондинка за углом (1984)
Бортко дебютировал с режиссурой еще в 1975 году. Однако именно эта тонкая комедия с участием Андрея Миронова и Татьяны Догилевой принесла ему известность. В год выхода фильма в прокат его посмотрело не меньше 24 миллионов советских зрителей — это ли не признак успеха? Сюжет картины крутится вокруг любовной истории интеллигентного астрофизика и простой, но пробивной и деловитой продавщицы гастронома. Концовка вполне очаровательна и оптимистична, хоть и по первоначальному замыслу Бортко она должна была быть иной.
Собачье сердце (1988)
Некоторые называют Бортко почетным экранизатором страны, но именно эта лента, ставшая уже классикой, подарила ему мировое признание. Адаптация одноименной повести Михаила Булгакова была отмечена кинопризами в Италии, Болгарии и Польше, а также стала лауреатом Государственной премии РСФСР. Однако это случилось не сразу, ведь после выхода картины в прокат на Бортко обрушился шквал критики. Спустя время «Собачье сердце» стало настоящим образцом экранизации. В наши дни многие подмечают, как тонко и глубоко удалось передать все мысли и образы, заложенные в произведение великим писателем.
Улицы разбитых фонарей (1997)
Долгоиграющий детективный телесериал, нашедший отклик в сердцах не одного поколения российских зрителей. Характерные персонажи и увлекательные дела — сюжеты о буднях сотрудников милиции еще никогда не были столь захватывающими. Это не мудрено, ведь сценаристом сериала стал человек, знающий эту тяжелую работу изнутри и повидавший массу невероятных историй.
За свою продолжительную историю сериал несколько раз получал хвалебные отзывы от органов внутренних дел, в том числе награду «За доблесть и создание положительного образа милиционера при выполнении служебного долга» от руководства ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Идиот (2003)
Следующей экранизацией, за которую взялся Бортко, стал трагический роман Федора Достоевского «Идиот». Гнетущая история человеческих драм уместилась в 10 серий и получила ряд российских наград. В их числе, например, премии ТЭФИ и «Золотой орел», которыми отметили работу съемочной группы. Одни из ярчайших образов в русской литературе блестяще воплотили на экране актеры Евгений Миронов и Владимир Машков. А главную героиню, благородную красавицу с недостойной судьбой, сыграла актриса Лидия Вележева.
Мастер и Маргарита (2005)
Телевизионная адаптация одного из важнейших произведений XX столетия собрала не только по-настоящему звездный состав, но и почти 40 миллионов человек у экранов. Как у любой заметной работы, у мини-сериала нашлись жесткие критики, отмечавшие преданное следование тексту писателя как явный недостаток. Однако это не помешало картине собрать и несколько наград, в том числе премию ТЭФИ за лучшую режиссуру.
С момента выхода произведение Михаила Булгакова получало немало кинематографических и театральных адаптаций, но сериал Бортко с блистательной Анной Ковальчук в роли Маргариты явно стал одной из самых ярких попыток, сделанных с усердием и душой.
Тарас Бульба (2009)
Еще одна доскональная и снятая с художественным размахом экранизация мэтра. Съемки батальной драмы длились почти девять месяцев и захватили локации в России, Польше и Украине, где в процессе приняли участие 1000 актеров массовых съемок, 150 лошадей и почти 100 каскадеров. Одиозного казака из гоголевской повести воплотил на экране украинский актер Богдан Ступка, а роли его сыновей отошли российским актерам Игорю Петренко и Владимиру Вдовиченкову. Яркий образ запорожца, воплощенный Михаилом Боярским, стал одной из самых запоминающихся ролей в карьере артиста. Сам он говорил, что в процессе работы над проектом «почувствовал свои корни».
После выхода фильм вызвал довольно острую полемику в общественных кругах России и Украины, а кассовые сборы лишь немного превысили производственный бюджет. Тем не менее картине удалось собрать в копилку ряд внушительных наград, в том числе «Золотого орла» — за лучшую мужскую роль, работу художника-постановщика и художника по костюмам, а также «Золотого Прометея» — за лучший трюковой художественный фильм.