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Экс-адвокат Ефремова указал на нарушения при рассмотрении его дела в АП

  /   Обновлено: 06 мая 2021 14:45
Общество
Экс-адвокат Ефремова указал на нарушения при рассмотрении его дела в АП
Prt Scr youtube.com  /  Собеседник Интернет-редакция

Экс-адвокат актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин указал на два нарушения в работе квалификационной комиссии при рассмотрении его дела о нарушении этики и закона об адвокатуре. В комментарии ФАН Алешкин отметил, что дело рассматривалось в его отсутствие, а срок действия жалобы Ефремова к тому моменту уже истек.

По словам Алешкина, он и его представитель, адвокат Виолетта Волкова были лишены возможности представлять доказательства и давать свои пояснения при рассмотрении дела. Сначала заседание квалификационной комиссии было перенесено с 25 февраля на 25 марта из-за того, что адвокат получил материалы дела менее чем за десять дней до рассмотрения дела.

Экс-адвокат Ефремова указал на нарушения при рассмотрении его дела в АП
Пресс-служба Мосгорсуда  / 

Однако 25 марта комиссия решила рассмотреть дело без участия Алешкина, который отсутствовал по причине болезни, и его представителя. При этом разбирательство в комиссии устное, а заключение комиссии дается в том числе на основании устных объяснений участников дисциплинарного производства.

«Исходя из общих правовых принципов, объективная невозможность принять участие в устном разбирательстве, никак не зависящая от стороны, должна приводить к отложению разбирательства по производству. Невозможность Алешкина по состоянию здоровья принять участие в заседании комиссии должна была неизбежно привести к отложению разбирательства, поскольку иное дискриминирует адвоката, лишает его возможности защищаться», — отметил Алешкин.

Кроме того, адвокат обратил внимание, что жалобы Ефремова поступили в Адвокатскую палату (АП) Санкт-Петербурга 23 ноября и 7 декабря прошлого года. По закону возбудить дисциплинарное производство можно не позднее десяти дней после поступления жалоб.

Однако комиссия рассмотрела жалобы Ефремова и совместно с представлением вице-президента АП СПб Вячеслава Тенишева от 5 февраля и возбудила дисциплинарное производство 9 февраля. В поданном Тенишевым представлении содержатся как доводы уже приведенные в жалобах Ефремова, так и новые.

«Установленный п. 1 ст. 23 КПЭА пресекательный срок (10 дней, 1 месяц — восстановление, продление не предусмотрено) не может быть преодолен действиями тех же лиц, которые должны его соблюдать. Использование обращения вице-президента палаты к президенту палаты как способ «обнулить» этот срок нельзя признать лишенным определенной красоты, но при этом не становящимся законным. В противном случае любой из вице-президентов палаты может произвольно «вызывать из небытия» обращения, срок рассмотрения которых истек, что фактически делает установление этого срока ненужным: его всегда можно произвольно «преодолеть», — заключил Алешкин.

Напомним, дисциплинарное производство в отношении Алешкина было возбуждено в середине февраля после того, как Ефремов обвинил его в самопиаре и нарушении договоренностей о неразглашении.

ефремов алешкин
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