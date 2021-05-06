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Крыша недостроенной гостиницы полыхает в Сочи

  /   Обновлено: 06 мая 2021 14:07
Происшествия
Крыша недостроенной гостиницы полыхает в Сочи
Федеральное агентство новостей

Сочи, 6 мая. Кровля недостроенного объекта, предположительно четырехэтажной гостиницы, загорелась на Пластунской улице, передает источник ФАН в экстренных службах.

Огромные клубы дыма видны на большом расстоянии от здания, сообщают очевидцы. Площадь возгорания, по предварительным оценкам, составила 400 квадратных метров. Пожарные уже прибыли на место, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Пожар, вспыхнувший в московской гостинице «Вечный зов», и смерть двух человек стали основанием для возбуждения уголовного дела, сообщало Федеральное агентство новостей. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ситуацию под контроль центрального аппарата ведомства.

пожар сочи гостиница
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