Первый канал сделал подарок оскандалившейся Елене Прокловой

Москва, 6 мая. Актриса театра и кино Елена Проклова получила роскошный подарок от Первого канала — ее загородный участок привели в порядок в рамках программы «На дачу!».

Проклова стала героиней нового выпуска проекта Первого канала «На дачу!» с ведущей Натальей Барбье. Огромный участок знаменитости зарос сорняками, но с помощью ландшафтных дизайнеров его удалось преобразить до неузнаваемости. Специалисты избавились от ненужной растительности, проложили дорожки на месте протоптанных тропинок, сделали грядки для огорода и соорудили оранжерею.

Проклова в последнее время находится в центре повышенного внимания из-за скандального интервью в программе «Секрет на миллион». Она обвинила некоего известного актера в домогательствах. Россияне предположили, что речь могла идти о покойном Олеге Табакове, но театральный продюсер Евгений Морозов опроверг эти домыслы.