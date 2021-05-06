Лавров пригласил главу МИД Армении посетить Россию

Ереван, 6 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал на пресс-конференции о результатах переговоров с его армянским коллегой Арой Айвазяном.

По словам Лаврова, Россия и Армения готовы продолжить укрепление двустороннего союзничества и стратегического партнерства. Эти отношения являются «важным фактором мира и стабильности на Южном Кавказе», а также залогом успеха в социально-экономическом развитии стран, отметил министр.

«Я пригласил моего коллегу посетить Российскую Федерацию с очередным визитом, для того чтобы мы продолжили наши тесные контакты по внешнеполитическим и другим вопросам», — сказал Лавров.

Ранее он сообщил, что Россия не оставит без ответа выпады Запада против руководства страны.