Ольгу Бузову обвинили в беспощадном пиаре на своем здоровье

Москва, 6 мая. После слухов о госпитализации певица Ольга Бузова больше суток ничего не публиковала в Instagram. Поклонники уверены, что их кумир может пиариться таким образом.

Фолловеры аккаунта звезды за последнее время привыкли к ежедневной волне публикаций. Однако уже больше суток артистка молчит. Многие переживают, что их кумир действительно попала в больницу, однако некоторые не верят в это и обвиняют Бузову в попытке хайпа на своем здоровье.

«Очередной беспощадный хайп? Попытка привлечь к себе внимание. Довольно низкий ход»; «Надеюсь, что госпитализация и операция не очередной хайп»; «Верим, что Оленька не могла нам так соврать. Хочется верить, что она не станет пиариться на своем здоровье», — отметили поклонники под последней публикацией звезды в Instagram.

Тем временем близкие и друзья артистки предпочитают не комментировать происходящее. Пиар-директор звезды «Дома-2» Антон Богославский в интервью ФАН заявил, что пока не может ничего сообщить о состоянии кумира миллионов.