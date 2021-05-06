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Ольгу Бузову обвинили в беспощадном пиаре на своем здоровье

Шоу-бизнес
Ольгу Бузову обвинили в беспощадном пиаре на своем здоровье
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 6 мая. После слухов о госпитализации певица Ольга Бузова больше суток ничего не публиковала в Instagram. Поклонники уверены, что их кумир может пиариться таким образом.

Фолловеры аккаунта звезды за последнее время привыкли к ежедневной волне публикаций. Однако уже больше суток артистка молчит. Многие переживают, что их кумир действительно попала в больницу, однако некоторые не верят в это и обвиняют Бузову в попытке хайпа на своем здоровье.

«Очередной беспощадный хайп? Попытка привлечь к себе внимание. Довольно низкий ход»;

«Надеюсь, что госпитализация и операция не очередной хайп»;

«Верим, что Оленька не могла нам так соврать. Хочется верить, что она не станет пиариться на своем здоровье», — отметили поклонники под последней публикацией звезды в Instagram.

Тем временем близкие и друзья артистки предпочитают не комментировать происходящее. Пиар-директор звезды «Дома-2» Антон Богославский в интервью ФАН заявил, что пока не может ничего сообщить о состоянии кумира миллионов.

instagram бузова пиар
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