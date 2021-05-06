Зеленский пошутил на тему русского языка на конференции с Блинкеном

Киев, 6 мая. Президент Украины Владимир Зеленский пошутил о «вездесущем русском языке» на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В ходе конференции Зеленский спросил у задавшей вопрос журналистки BBC News, слышит ли она его, на что женщина ответила, что все нормально, так как у нее в наушниках русский перевод.

«Русский перевод? Они здесь! Они везде!» — пошутил Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил, что на переговорах с Блинкеном обсуждалась ситуация в Донбассе, «Северный поток — 2» и проведение реформ на Украине. Кроме того, президент страны пригласил американского коллегу Джо Байдена в августе посетить Киев для участия в саммите «Крымской платформы».