Участников Олимпиады в Токио будут вакцинировать препаратами от Pfizer

Лозанна, 6 мая. Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech достигли соглашения с Международным олимпийским комитетом о применении их препарата в вакцинации участников Олимпиады в Токио.

Участники Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, которые пройдут в 2021 году, будут получать вакцину от COVID-19, разработанную компанией Pfizer совместно с BioNTech. Компании достигли соглашения с Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщается в пресс-релизе BioNTech.

Президент МОК Томас Бах призвал участников Олимпиады привиться от коронавирусной инфекции. По его словам, подобные действия подадут пример другим людям.