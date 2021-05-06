Макгрегор призвал команду Порье «молиться» перед боем на турнире UFC 264

Дублин, 6 мая. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от боя с Дастином Порье.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор обратился к команде своего соперника по следующему поединку в Twitter-аккаунте. Он подчеркнул, что изучил тактику Порье и готов к победе над американцем.

«Мы полностью просчитали этих клоунов! Они хотят играть в тактические игры? Без проблем, увидимся. Вы разбудили зверя. Зверя, которого поддерживают гораздо более серьезные силы. Молитесь», — написал Макгрегор.

Поединок ирландца и американца станет главным событием турнира UFC 264. Макгрегор и Порье в третий раз сойдутся в очном бою. Поединок в 2014 году завершился победой ирландца. В январе Порье взял реванш, нокаутировав Макгрегора во втором раунде.

Ранее Порье принес извинения за публичную перепалку с ирландцем. Он обвинял Макгрегора в неуплате пожертвований фонду нуждающихся после второго поединка.