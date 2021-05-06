Центробанк РФ обновил курсы доллара и евро

Москва, 6 мая. Курсы официальных валют США и Евросоюза к российской понижены, следует из данных Банка России.

Курс доллара с расчетами «завтра» снизился на 28,47 копейки — до 74,5770 рубля за единицу. Курс евро потерял 9,54 копейки и составил 89,6788 рубля.

Среди россиян фиксируется снижение количества операций с иностранной валютой, заявили аналитики банка «Русский стандарт». В апреле граждане приобретали нацвалюты других стран реже, чем в предыдущие месяцы. Специалисты отмечают, что данная тенденция сложилась на фоне происходящих событий в мире. Жители России заняли наблюдательную позицию.