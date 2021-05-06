Промышлявшую кражами алкоголя и табака преступную группу задержали в Ленобласти

Санкт-Петербург, 6 мая. Полицейские задержали в Приозерском районе с поличным преступную группу, которая промышляла кражей табака и алкоголя на территории Северной столицы и области.

Двое граждан Азербайджана 26 и 27 лет забрались через задний вход в продуктовый магазин. Они попытались вытащить оттуда табачные изделия на сумму не менее 277 483 рублей.

В ходе обысков на квартире задержанных нашли еще множество пачек сигарет и алкоголя, сообщил источник ФАН. Против подозреваемых возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности на территории региона.

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