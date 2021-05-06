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Права инвалидов: дайте возможность нормально жить без посторонней помощи

Общество
Права инвалидов: дайте возможность нормально жить без посторонней помощи
ТАСС  /  Robert Schlesinger / DPA


В России насчитывается около 12 миллионов человек с инвалидностью, а это — почти 9% населения. Жизнь человека с ограниченными возможностями непроста: начиная с бытовых мелочей и заканчивая трудоустройством, он всюду сталкивается с препятствиями. Поэтому 5 мая 1992 года был учрежден Международный день борьбы за права инвалидов. В этот день люди с ограниченными возможностями из семнадцати стран выступили против ущемления прав инвалидов. Ведь даже в европейских развитых странах, не говоря уже о развивающихся, эти люди не всегда находятся в равных условиях с остальными гражданами. Комфортная жизнь людей с инвалидностью и отношение к ним — это один из показателей зрелости общества. Как живут эти люди в России? Какие проблемы их волнуют? Что делает государство, чтобы решить эти проблемы? Эти вопросы обсудили общественники и правозащитники в рамках прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

И чиновники, и общество мыслят стереотипно: люди должны повернуться лицом к человеку с инвалидностью, ведь он хочет быть полноправным членом общества и нуждается в адаптации, считает член Общественной палаты Санкт-Петербурга, главный редактор газеты «Русский инвалид» Геннадий Дягилев.

«Получается, что не успел человек родиться, а для него уже спецсад и спецшкола. Я борюсь за то, чтобы ребенок-инвалид рос в обычной среде. Если бы я был в замкнутом состоянии, то я не знаю, кем бы стал. Я рос как все обычные люди. Не исключаю, что есть разные степени инвалидности, при которых это сделать невозможно. Но людей все равно надо адаптировать», — уверенно заявил он.

Доступной среде в наше время уделяется немало внимания, городскую инфраструктуру адаптируют, но не в полной мере, признал Дягилев. А иногда попытки обеспечить инвалидам свободный доступ в различные организации и вовсе оказываются безуспешными. Нередко можно встретить пандусы с уклоном почти в 90 градусов, самостоятельно по такому бесполезному пандусу инвалиду не подняться, рассказал общественник. Ведь для того, чтобы человек с ограниченными возможностями был действительно независимым, у него должна быть возможность обойтись без посторонней помощи. А в законе о доступной среде эти моменты не прописаны, нельзя наказать предприятие, которое фактически игнорирует право инвалидов на свободный доступ.

С Геннадием Дягилевым согласилась и президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Юлия Яганова. Человек с ограниченными возможностями тоже хочет жить полноценной жизнью, выглядеть красиво, посещать различные интересные места, фитнес-клубы — в общем, получать необходимые каждому человеку услуги, но такая возможность есть далеко не всегда. Даже если организация, оказывающая услуги, оборудовала вход пандусами, то людям с инвалидностью туда надо как-то добраться, и тут уже свои сложности, рассказала правозащитница.

«На инвалидной коляске можно проехать разным способом: общественный транспорт или социальное такси. Но у социального такси есть своя цена. Оно никогда не бывает бесплатным. Плюс, если у вас электроколяска, то подойдет только спецтранспорт, а не каждая компания таким обладает. На общественном транспорте добраться куда-то, если у вас электроколяска, шансов меньше», — поделилась Яганова.

Права инвалидов: дайте возможность нормально жить без посторонней помощи
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

С метрополитеном в этом плане ситуация особая, поскольку на старых станциях невозможно установить специальные лифты. Новые станции должны быть оборудованы лифтами для людей с ограниченными возможностями, но почему-то сделано это не везде, сказала она.

«Нам интересна система специальных эскалаторов — как в Германии. Но диалог пока строится очень тяжело в этом вопросе. Плюс, не всегда включены лифты. Метрополитен позиционирует себя как городской транспорт, но повышенной опасности. В законодательной базе прописано, что мы идем в сторону большинства. Но если происходит падение человека на коляске, то это реально страшно для всех. Поэтому перевозка пассажиров с особыми потребностями должна быть безопасной, нужно отрабатывать этот механизм», — объяснила свою позицию Яганова.

Правозащитница также обратила внимание на качество жилья, которое выдается людям с ограниченными возможностями. По ее словам, жилье для инвалидов покупается за счет бюджета, но, поскольку бюджет ограничен, это — квадратные метры на дальних окраинах города, которые строились без элементов доступности. Впоследствии квартиры и подъезды приходится приспосабливать для новых владельцев, но это — уже другая история.

«Если нет социальной составляющей, строится обычный дом. У нас нет норматива, что пандусы должны быть в проекте изначально. Если они есть, то это, как правило, хорошая, качественная застройка с высокой стоимостью квартир», — сказала Юлия Яганова.

Но каждый инвалид сможет себе позволить приобрести жилье с нулевым входом или пандусом, заключила она.

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