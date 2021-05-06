Мужа погибшей на Урале блогерши подозревают в ее убийстве

Екатеринбург, 6 мая. Супруг блогера Кристины Журавлевой Дмитрий находится под следствием после смерти девушки. Об этом сообщает мать мужчины.

По словам Надежды Журавлевой, у ее сына изъяли телефон, а в настоящее время он находится под стражей. Однако в СК пока не подтверждают задержание Дмитрия Журавлева. Также не установлено, от чего умерла девушка, пишет E1.RU.

Кроме того, двоюродная сестра Кристины Журавлевой рассказала, что у блогерши не было близких отношений с родственниками. При этом она подчеркнула, что супруги перед смертью девушки немного поругались.

Труп модели был обнаружен в лесу под Екатеринбургом, сообщал ФАН. Журавлева перестала выходить на связь 5 апреля. По словам знакомых, девушка практически ни с кем не общалась. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после ее убийства в Свердловской области.