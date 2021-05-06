Илья Милохин уехал во Владивосток после бегства из наркологической клиники

Москва, 6 мая. TikTok-блогера Илью Милохина выгнали из PopStar House после сорванного концерта на фоне наркозависимости. Мария Погребняк рассказала, куда после этого исчез Милохин.

Мария Погребняк руководит TikTok-домом PopStar House. Ей пришлось разорвать контракт с подопечным из-за очередного срыва: Милохин сбежал из наркологической клиники. При этом она продолжает поддерживать его, в частности финансово.

По словам Погребняк, блогер решил начать все с чистого листа и отправился во Владивосток, где проживает вместе с девушкой. Милохин отказался от употребления запрещенных веществ и ведет здоровый образ жизни.

«Мы поддерживаем общение, он сейчас во Владивостоке, живет у своей девушки. Не употребляет! Ведет здоровый образ жизни, даже ходит в спортзал», — приводит слова Погребняк издание «СтарХит».

У брата Ильи Милохина Дани дела по-прежнему идут в гору. Звезда TikTok выложил совместные фотографии с бывшей возлюбленной, блогером Юлей Гаврилиной, намекнув на воссоединение.