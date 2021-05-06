Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
06 мая 14:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:03
Шоу-бизнес
Звезда «Маски» Кирилл Туриченко влюбился в замужнюю женщину с ребенком
14:01
Шоу-бизнес
Звезда «Маски» Кирилл Туриченко рассказал о многомиллионном выигрыше в казино
14:00
Общество
Эфир: Как вакцина времен СССР защищает от коронавируса
14:00
Экономика
Экономист рассказала, что стоит за желанием ввести мораторий на «Северный поток — 2»
13:57
Происшествия
Крыша недостроенной гостиницы полыхает в Сочи
13:56
Политика
Российский энергетик призвал экологов ФРГ поблагодарить «СП-2» за сбереженную природу
13:55
Шоу-бизнес
Первый канал сделал подарок оскандалившейся Елене Прокловой
13:54
Политика
Лавров пригласил главу МИД Армении посетить Россию
13:53
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову обвинили в беспощадном пиаре на своем здоровье
13:53
Политика
Зеленский пошутил на тему русского языка на конференции с Блинкеном
13:53
Политика
Блинкен призвал бороться с коррупцией внутри Украины
13:53
Происшествия
Суд продлил арест экс-замглавы Генштаба Халилу Арсланову
13:52
Экономика
Склад под Петербургом стал объектом одной из крупнейших сделок на рынке недвижимости
13:50
Весь мир
Аргентина побила антирекорд по количеству смертей от коронавируса
13:49
Общество
Москвичам пообещали потепление к концу недели
13:49
Происшествия
«Шумел и был убит»: во Владивостоке домашняя вечеринка закончилась жестокой расправой
13:48
Общество
Участников Олимпиады в Токио будут вакцинировать препаратами от Pfizer
13:46
Общество
Метрополитен Петербурга не будет работать в ночь с 9 на 10 мая
13:46
Общество
Новоалтайские полицейские спасли семейную пару от гибели на пожаре
13:43
Спорт
Макгрегор призвал команду Порье «молиться» перед боем на турнире UFC 264
Все новости

Подрядчики приступили к строительству лыжероллерной трассы под Владимиром

Общество
Подрядчики приступили к строительству лыжероллерной трассы под Владимиром
pixabay.com  /  miaalthoff

Владимир, 6 мая. Новая лыжероллерная трасса займет более 10 гектаров. Финансирование объекта в Александрове будет происходить из областного и районного бюджетов.

Строительство трассы уже началось — подрядчик устанавливает ограждения, организует временный подъезд, сообщают «Владимирские ведомости». Новый объект будет доступен для всех уровней подготовки. Планируется, что объект откроют в 2022 году. Длина трассы составит 2 километра, а ширина — 4 метра. Ее основным объектом станет трибуна, рассчитанная на 158 мест. Также предполагается организовать тир для пневматического оружия.

Будет оборудован и спорт-корпус из девяти модульных блоков — с душевыми, кафе, парковкой, раздевалками, комнатой для инвентаря. Улицу Сноповскую заасфальтируют, по ней будет осуществляться въезд на территорию комплекса. При строительстве объекта часть деревьев придется вырубить, однако большинство из них находится в плачевном состоянии.

Ранее сообщалось о процессе зарождения паралимпийского спорта. Первая и Вторая мировые войны оставили после себя массу покалеченных людей. Развитие паралимпийского спорта вдохновило многих сильных духом спортсменов на новые победы.

спорт лыжи трассы
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 75002 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 66067 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 52461 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 38034 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 35555 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Все новости / Общество / Подрядчики приступили к строительству лыжероллерной трассы под Владимиром
Рейтинг@Mail.ru