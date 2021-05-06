Подрядчики приступили к строительству лыжероллерной трассы под Владимиром

Владимир, 6 мая. Новая лыжероллерная трасса займет более 10 гектаров. Финансирование объекта в Александрове будет происходить из областного и районного бюджетов.

Строительство трассы уже началось — подрядчик устанавливает ограждения, организует временный подъезд, сообщают «Владимирские ведомости». Новый объект будет доступен для всех уровней подготовки. Планируется, что объект откроют в 2022 году. Длина трассы составит 2 километра, а ширина — 4 метра. Ее основным объектом станет трибуна, рассчитанная на 158 мест. Также предполагается организовать тир для пневматического оружия.

Будет оборудован и спорт-корпус из девяти модульных блоков — с душевыми, кафе, парковкой, раздевалками, комнатой для инвентаря. Улицу Сноповскую заасфальтируют, по ней будет осуществляться въезд на территорию комплекса. При строительстве объекта часть деревьев придется вырубить, однако большинство из них находится в плачевном состоянии.

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