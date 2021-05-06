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Украина пересмотрит основные пункты сотрудничества с Интерполом

Украина
Украина пересмотрит основные пункты сотрудничества с Интерполом
Федеральное агентство новостей  / 

На внеочередном заседании Верховная рада большинством голосов одобрила принятие закона 2164 «О внесении изменений в УПК Украины о совершенствовании досудебного расследования». Документ предусматривает заочное осуждение правоохранителей, принимавших участие в подавлении беспорядков на площади Независимости в феврале 2014 года, а также возможность преследования сторонников бывшего украинского президента Виктора Януковича «в любой точке планеты». По мнению скептиков, нововведение испортит отношения Киева с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) в частности и рядом структур Объединенной Европы в целом. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

«Вызов Интерполу», «Западные законы больше не авторитет» и «Украина нашла свой путь правосудия» — таковы основные тезисы материалов, опубликованных украинскими изданиями и прозвучавших в эфире украинских телеканалов и радиостанций в связи с принятием ВР законопроекта 2164. Согласно его главным параграфам, Киев максимально упрощает уголовное производство и отказывается от практики привлечения Интерпола к розыску потенциальных преступников и изменников родины.

«Международная уголовная полиция регулярно отклоняет наши запросы об аресте и выдаче лиц, противостоявших «Революции достоинства» и сегодня скрывающихся в России и других странах, — говорится в пояснительной записке к документу. — Теперь мы оставляем за собой право начинать досудебное расследование и предъявлять подозреваемому лицу обвинения без его объявления в международный розыск».

Апологеты новшества попытались оправдать решение Верховной рады «политической необходимостью». Дескать, Интерпол не уделяет должного внимания запросам Украины, а следовательно, его бездействие Киев расценивает как «равнодушие к украинским проблемам».

«Если бы руководству международной полиции это было нужно, давно были бы задержаны сотни «беркутовцев» (речь идет о подразделении МВД Украины «Беркут», представители которого отстаивали конституционный порядок в Киеве в начале 2014 года. — Прим. ФАН) и других агентов Кремля», — заявили украинские народные депутаты от партий «Европейская солидарность», «Слуга народа» и «Голос». — Наступило время для пересмотра формата сотрудничества с Интерполом».

Любопытно, что об отказе от так называемых активных контактов с международными правоохранителями в Киеве предпочитают не говорить.

«Мы просто хотим сдвинуть с мертвой точки тысячи дел, фигуранты которых сегодня скрываются на неподконтрольных [украинским властям] территориях Донбасса или в Российской Федерации, — подчеркнула сотрудница Генпрокуратуры Украины Юлия Малашич. — Отныне мы будем действовать по-своему».

Что именно подразумевается под словосочетанием «действовать по-своему», она не уточнила.

Украина пересмотрит основные пункты сотрудничества с Интерполом
ssu.gov.ua  / Пресс-служба СБУ

На этот вопрос Федеральному агентству новостей ответил юрист Владимир Боровой.

«Украинские обвинительные структуры больше не станут тратить время на объявление людей в розыск по линии того же Интерпола, — предположил он. — Уголовные дела в их отношении и последующие досудебные разбирательства будут осуществляться без какого-либо участия западных стражей правопорядка. Нет никаких сомнений, что в будущем сотрудников международной полиции не будут даже информировать о новых процессах».

Многие украинские правоохранители назвали подобную тенденцию «ошибочной».

«Если мы действительно хотим занять свое достойное место в международном правовом поле, нам необходимо развивать сотрудничество с западными коллегами, — отметил в беседе с корреспондентом ФАН высокопоставленный представитель МВД Украины. — В нынешних условиях Киев вообще не может диктовать кому-либо свои условия или разрывать полномасштабные контакты с зарубежными правоохранителями. Если Запад осудит подобную украинскую политику, рассчитывать на «полномасштабное» членство в Евросоюзе Украине явно не стоит».

Реакции западных структур на принятие Верховной радой закона 2164 пока не последовало.

украина запад интерпол
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