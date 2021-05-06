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Аргентина побила антирекорд по количеству смертей от коронавируса

Весь мир
Аргентина побила антирекорд по количеству смертей от коронавируса
Global Look Press  /  Patricio Murphy / Keystone Press Agency

Буэнос-Айрес, 6 мая. Рекордное количество летальных случаев из-за СOVID-19 в течение дня зафиксировано в Аргентине. Об этом сообщает Минздрав страны на официальной странице в Twitter.

По данным Министерства здравоохранения южноамериканского государства, за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 633 смерти от коронавируса. С начала пандемии жертвами СOVID-19 стали 65,9 тысячи человек.

За минувшие сутки появилось 24 тысячи новых заражений. Таким образом, общее количество случаев заболевания в стране достигло более 3 млн.

Число смертельных исходов значительно превысило предыдущий антирекорд в 561 случай, зарегистрированный 29 апреля 2021 года. Уровень смертности от СOVID-19 в Аргентине поднялся до 1422 на каждый миллион жителей.

В мировом масштабе государство стало четырнадцатым по количеству летальных исходов, а по числу заражений занимает 11 место.

В провинции Буэнос-Айрес власти заявили о 10,8 тысячах новых случаев, тогда как в столице страны за минувшие сутки коронавирусом заболели 2138 человек.

Самые высокие темпы распространения инфекции были зафиксированы в столичном регионе Большой Буэнос-Айрес, где загруженность отделений реанимации и интенсивной терапии достигла максимального показателя как в государственных, так и в частных клиниках.

С начала апреля Аргентина переживает беспрецедентный рост числа заражений СOVID-19, вследствие чего увеличивается загруженность больниц и возникает нехватка медицинского оборудования.

В связи с тяжелой эпидемической ситуацией президент Аргентины Альберто Фернандес продлил до 21 мая ограничительные меры в Большом Буэнос-Айресе, где сконцентрирована основная часть населения.

 

аргентина пандемия covid-19
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