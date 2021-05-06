Аргентина побила антирекорд по количеству смертей от коронавируса

Буэнос-Айрес, 6 мая. Рекордное количество летальных случаев из-за СOVID-19 в течение дня зафиксировано в Аргентине. Об этом сообщает Минздрав страны на официальной странице в Twitter.

По данным Министерства здравоохранения южноамериканского государства, за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 633 смерти от коронавируса. С начала пандемии жертвами СOVID-19 стали 65,9 тысячи человек.

За минувшие сутки появилось 24 тысячи новых заражений. Таким образом, общее количество случаев заболевания в стране достигло более 3 млн.

Situación #COVID19 en Argentina



Confirmados: 24.079 | Total: 3.071.496 casos



Fallecidos: 663 | Total: 65.865



Ocupación camas UTI: 5.342



Porcentaje ocupación total camas UTI adulto:



- Nación: 68,2%

- AMBA: 75,9%



Reporte completo????https://t.co/be4GiHOwpj — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) May 5, 2021

Число смертельных исходов значительно превысило предыдущий антирекорд в 561 случай, зарегистрированный 29 апреля 2021 года. Уровень смертности от СOVID-19 в Аргентине поднялся до 1422 на каждый миллион жителей.

В мировом масштабе государство стало четырнадцатым по количеству летальных исходов, а по числу заражений занимает 11 место.

В провинции Буэнос-Айрес власти заявили о 10,8 тысячах новых случаев, тогда как в столице страны за минувшие сутки коронавирусом заболели 2138 человек.

Самые высокие темпы распространения инфекции были зафиксированы в столичном регионе Большой Буэнос-Айрес, где загруженность отделений реанимации и интенсивной терапии достигла максимального показателя как в государственных, так и в частных клиниках.

С начала апреля Аргентина переживает беспрецедентный рост числа заражений СOVID-19, вследствие чего увеличивается загруженность больниц и возникает нехватка медицинского оборудования.

Cumplir todas las medidas de prevención es la manera de minimizar la transmisión del COVID-19.



Contamos con vos.



+ Info: https://t.co/rdQ9ajEaJg#CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/CDZqkapkUW — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) May 4, 2021

В связи с тяжелой эпидемической ситуацией президент Аргентины Альберто Фернандес продлил до 21 мая ограничительные меры в Большом Буэнос-Айресе, где сконцентрирована основная часть населения.