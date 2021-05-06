Диетолог рассказал о неожиданной пользе популярной и недорогой рыбы

Вашингтон, 6 мая. Диетологи рекомендуют есть рыбу два раза в неделю, поскольку она снижает риск диабета второго типа, поддерживает здоровье сердца и обладает рядом других преимуществ.

Американский диетолог Лорен Манакер наиболее полезной рыбой назвала минтай, который обладает мягким вкусом, богат витаминами В12, селеном, белком и ниацином. По словам специалиста, всего одна порция минтая может на 10% закрыть ежедневную потребность в витамине D и калии.

Кроме того, в минтае содержится до 100 миллиграмм омега-3, что в целом снижает риск смертности на 13%. Минтай также содержит минимум ртути, поэтому является одним из самых безопасных видов рыбы.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль перечислила самые опасные для сердца продукты. Речь идет о жирной белковой пище, которая приводит к ослаблению сосудов и может спровоцировать тромбоз.