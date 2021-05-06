На теле блогера Кристины Журавлевой обнаружены следы насильственной смерти

Екатеринбург, 6 мая. Судебно-медицинские эксперты обнаружили на трупе блогера Кристины Журавлевой следы насильственной смерти. Как стало известно ФАН, под подозрение правоохранительных органов попал муж погибшей.

Тело 28-летней женщины было обнаружено в лесополосе под Екатеринбургом. До этого момента Журавлева несколько дней не выходила на связь со своими подписчиками.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Назначены экспертизы и проводятся следственные действия», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга.

Об исчезновении девушки в полицию никто не сообщал. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, ее труп был обнаружен совершенно случайно.

«Автомобилист остановился справить нужду, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Чтобы не привлекать внимание окружающих, он углубился в лес. Там он наткнулся на труп женщины, которая была одета в спортивный костюм».

Сначала у следователей было несколько версий — от суицида до передозировки наркотическими веществами. Однако после тщательного осмотра тела силовики пришли к выводу, что смерть женщины носит криминальный характер.

«Основным подозреваемым является муж потерпевшей. Версия о самоубийстве нами была отброшена практически сразу. Мы выяснили, что в последнее время между супругами происходили постоянные скандалы. Они происходили на почве злоупотребления главой семейства наркотических веществ», — отметил источник.

Сейчас с вдовцом работают стражи порядка. Если его вина будет доказана в суде, то мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.