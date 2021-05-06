Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
06 мая 14:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:03
Шоу-бизнес
Звезда «Маски» Кирилл Туриченко влюбился в замужнюю женщину с ребенком
14:01
Шоу-бизнес
Звезда «Маски» Кирилл Туриченко рассказал о многомиллионном выигрыше в казино
14:00
Общество
Эфир: Как вакцина времен СССР защищает от коронавируса
14:00
Экономика
Экономист рассказала, что стоит за желанием ввести мораторий на «Северный поток — 2»
13:57
Происшествия
Крыша недостроенной гостиницы полыхает в Сочи
13:56
Политика
Российский энергетик призвал экологов ФРГ поблагодарить «СП-2» за сбереженную природу
13:55
Шоу-бизнес
Первый канал сделал подарок оскандалившейся Елене Прокловой
13:54
Политика
Лавров пригласил главу МИД Армении посетить Россию
13:53
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову обвинили в беспощадном пиаре на своем здоровье
13:53
Политика
Зеленский пошутил на тему русского языка на конференции с Блинкеном
13:53
Политика
Блинкен призвал бороться с коррупцией внутри Украины
13:53
Происшествия
Суд продлил арест экс-замглавы Генштаба Халилу Арсланову
13:52
Экономика
Склад под Петербургом стал объектом одной из крупнейших сделок на рынке недвижимости
13:50
Весь мир
Аргентина побила антирекорд по количеству смертей от коронавируса
13:49
Общество
Москвичам пообещали потепление к концу недели
13:49
Происшествия
«Шумел и был убит»: во Владивостоке домашняя вечеринка закончилась жестокой расправой
13:48
Общество
Участников Олимпиады в Токио будут вакцинировать препаратами от Pfizer
13:46
Общество
Метрополитен Петербурга не будет работать в ночь с 9 на 10 мая
13:46
Общество
Новоалтайские полицейские спасли семейную пару от гибели на пожаре
13:43
Спорт
Макгрегор призвал команду Порье «молиться» перед боем на турнире UFC 264
Все новости

На теле блогера Кристины Журавлевой обнаружены следы насильственной смерти

Происшествия
На теле блогера Кристины Журавлевой обнаружены следы насильственной смерти
sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

Екатеринбург, 6 мая. Судебно-медицинские эксперты обнаружили на трупе блогера Кристины Журавлевой следы насильственной смерти. Как стало известно ФАН, под подозрение правоохранительных органов попал муж погибшей.

Тело 28-летней женщины было обнаружено в лесополосе под Екатеринбургом. До этого момента Журавлева несколько дней не выходила на связь со своими подписчиками.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Назначены экспертизы и проводятся следственные действия», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга.

Об исчезновении девушки в полицию никто не сообщал. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, ее труп был обнаружен совершенно случайно.

«Автомобилист остановился справить нужду, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Чтобы не привлекать внимание окружающих, он углубился в лес. Там он наткнулся на труп женщины, которая была одета в спортивный костюм».

Сначала у следователей было несколько версий — от суицида до передозировки наркотическими веществами. Однако после тщательного осмотра тела силовики пришли к выводу, что смерть женщины носит криминальный характер.

«Основным подозреваемым является муж потерпевшей. Версия о самоубийстве нами была отброшена практически сразу. Мы выяснили, что в последнее время между супругами происходили постоянные скандалы. Они происходили на почве злоупотребления главой семейства наркотических веществ», — отметил источник.

Сейчас с вдовцом работают стражи порядка. Если его вина будет доказана в суде, то мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

екатеринбург убийство блогер
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 75002 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 66067 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 52461 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 38034 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 35555 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Все новости / Происшествия / На теле блогера Кристины Журавлевой обнаружены следы насильственной смерти
Рейтинг@Mail.ru