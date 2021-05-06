Лукашенко заявил о необходимости приравнять стандарты для госслужащих к военным

Минск, 6 мая. Права и обязанности, а также правила поведения госслужащих должны быть сродни военным, а может быть и строже, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Таким мнением государственный лидер поделился в ходе совещания по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе в Минске.

«Еще раз подчеркну свои требования: права и обязанности госслужащих, правила их поведения должны быть сродни военным, а, может быть, даже и выше​​​. Но палку перегнуть нельзя», — сказал он.

Лукашенко добавил, что престижность профессии невозможно обеспечить без соответствующих социально-правовых гарантиях. В дальнейшем участники совещания обсудили законопроект «О государственной службе», принятый ранее нижней палатой парламента в первом чтении. Документ предусматривает введение общих для всех госслужащих норм и принципов.

Президент Белоруссии ранее подписал указ о лишении званий 80 бывших военнослужащих и других экс-сотрудников силовых структур из-за «деятельности, дискредитирующей республику и ее органы власти».