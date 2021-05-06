Кирилл Туриченко раскрыл секрет популярности группы «Иванушки International»

Москва, 6 мая. Участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко в интервью Алене Жигаловой в YouTube-шоу «Алена, блин!» объяснил, почему коллектив так популярен среди россиян.

Туриченко в полной мере раскрыл свой певческий талант в шоу «Маска» на НТВ. В гостях у Жигаловой артист порассуждал о популярности культовой российской группы «Иванушки International». По словам певца, коллектив до сих пор успешен за счет своеобразного единения с народом. Участники группы отнюдь не «зазвездившиеся» личности, а простые люди.

««Иванушки» — это очень народная группа, прям свои чуваки, что на концертах, что в жизни — без всякого звездного налета», — заявил Туриченко, говоря о секрете успеха коллектива.

Особенно его обрадовало отношение коллег к фанатам. Певцы не отказывают поклонникам в фото, даже несмотря на усталость после концерта. А песни группы уже словно «вшиты в ДНК людей», добавил Туриченко.

Исполнитель также объяснил ведущей, почему отказался выступать в костюме Ламы в шоу «Маска».