Москва, 6 мая. Политолог, комментируя заседание Совбеза ООН, рассказал, сможет ли организация дать справедливую оценку событиям семилетней давности.

На заседании Совбеза ООН поучаствовал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. С «Журналисткой правдой» он поделился своим мнением по поводу событий семилетней давности.

«Подвижки по расследованию событий в Одессе 2 мая невозможны. Это видно по ходу прошедшего заседания. США и их, как любит говорить Владимир Владимирович, «подхрюкиватели», начиная с Соединенного Королевства, заканчивая далекой от всего этого Ирландии, выступали как под копирку с одними и теми же заявлениями. «Мы осуждаем Россию за вмешательство, мы требуем вернуть Крым, нельзя обижать маленькую Украину, а мы все белые и пушистые, и ничего у нас не происходит»», — пояснил Ищенко.

По мнению политолога, если Запад занимает такую позицию, то Украина тоже не станет менять свою. Он напомнил, что за последние несколько недель в стране принимаются законы, практически оправдывающие нацистов за преступления, которые совершаются в данный момент.

Ищенко уверен, что Зеленский создал свой собственный суд, оправдывающий украинские законопроекты.

Также специалист напомнил, что Запад сейчас проводит неформальные встречи, куда приглашаются и представители Украины. На этих собраниях, по его словам, устроенных на платформах Совета Безопасности и ООН обсуждается, как «обижает» Украину Россия.

Ростислав Ищенко предлагает отвечать Киеву подобным образом.

«По-моему, первое заседание по этой формуле провела Эстония, именно по украинскому вопросу. Если вы приглашаете людей, которых якобы обижает Россия, давайте тоже покажем людей, которых ваши подопечные били, угрожали и гнали», — указал эксперт.

По мнению собеседника Журналистской правды, у данного заседания есть важный стратегический смысл. Заявления Владимира Зеленского, Ищенко считает предостережениями для Украины от амбиций и от вмешательства Запада. Напомнил он и про военную демонстрацию, когда российская армия была переброшена к украинской границе.

Сделано это было для того, чтобы показать, что у России на границе достаточное количество войск, чтобы дать достойный ответ Украине и Польше.

По мнению Ищенко такая демонстрация прежде всего направлена на США и такой подход сумеет охладить пыл Вашингтона, планирующего развязать войну в Европе с переходом в мировую.

Ранее политолог объяснил заинтересованность американцев в развязывании гражданской войны на Украине.