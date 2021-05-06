Объем производства АвтоВАЗа вырос на 13% с начала 2021 года

Тольятти, 6 мая. АвтоВАЗ увеличил показатели производства в первом квартале текущего года, за это время завод выпустил 92,9 тыс. автомобилей.

Объем выпуска продукции превысил уровень за аналогичный период 2020 года на 13%, сообщает портал Autostat.ru со ссылкой на Минпромторг России.

Отечественный производитель не только нарастил количество машин, сходящих с конвейера, но и расширил модельный ряд. В феврале поступила в продажу обновленная версия Lada Largus. Lada Granta, не претерпевшая за этот период времени никаких изменений, пользовалась на 2% большим спросом, чем в прошлом году.

Компания «АвтоВАЗ» намерена развивать производство новых автомобилей. Она объявила о поиске инженеров-конструкторов для разработки новых Lada. Также требуется специалист по системам телематики и мультимедиа.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин ранее объяснил, что массовое повышение цен на автомобили связано с ростом стоимости комплектующих. Кроме того, повлиял спад объемов продаж и повышение налогов, цитирует его «ФедералПресс».