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Туриченко впал в депрессию после ухода из шоу «Маска»

  /   Обновлено: 06 мая 2021 13:33
Шоу-бизнес
Туриченко впал в депрессию после ухода из шоу «Маска»
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Москва, 6 мая. Звезда «Маски» Кирилл Туриченко рассказал о своем уходе из проекта. Покинув шоу в полуфинале, солист группы «Иванушки International» два дня был в депрессии.

Музыкант, выступавший в костюме Носорога, очень полюбился зрителям. Однако в первом полуфинале судьи решили рассекретить артиста, что стало для него настоящим шоком. Сейчас Туриченко уверен, что решение о его уходе лишь частично принадлежало судьям.

«Я не думаю, что это решению жюри глобально, ну где-то 30%, это мое мнение. Мне кажется, там все в совокупности выбирается», — рассказал он в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!».

По словам Туриченко, по его лицу был виден весь спектр эмоций, когда он узнал, что должен покинуть шоу. Мечтавший попасть в финал артист два дня находился в депрессии.

В интервью Алене Жигаловой музыкант рассказал, что на второй сезон рейтингового проекта его пригласил друг из компании WeiT Media. Как отметил Туриченко, на прослушивании многие верили, что он станет финалистом шоу.

туриченко носорог маска алена,блин
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