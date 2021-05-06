Туриченко впал в депрессию после ухода из шоу «Маска»

Москва, 6 мая. Звезда «Маски» Кирилл Туриченко рассказал о своем уходе из проекта. Покинув шоу в полуфинале, солист группы «Иванушки International» два дня был в депрессии.

Музыкант, выступавший в костюме Носорога, очень полюбился зрителям. Однако в первом полуфинале судьи решили рассекретить артиста, что стало для него настоящим шоком. Сейчас Туриченко уверен, что решение о его уходе лишь частично принадлежало судьям.

«Я не думаю, что это решению жюри глобально, ну где-то 30%, это мое мнение. Мне кажется, там все в совокупности выбирается», — рассказал он в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!».

По словам Туриченко, по его лицу был виден весь спектр эмоций, когда он узнал, что должен покинуть шоу. Мечтавший попасть в финал артист два дня находился в депрессии.

В интервью Алене Жигаловой музыкант рассказал, что на второй сезон рейтингового проекта его пригласил друг из компании WeiT Media. Как отметил Туриченко, на прослушивании многие верили, что он станет финалистом шоу.