Российский энергетик призвал экологов ФРГ поблагодарить «СП-2» за сбереженную природу

У «Северного потока» — более экологичные пути поставок российского газа в Европу, чего не скажешь о системе транзита топлива через Украину. Об этом в интервью ФАН рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя судебный иск немецкой природоохранной организации NABU (Naturschutzbund Deutschland) против строительства «СП-2».

«Центр газодобычи при запуске «Северного потока — 2» чисто географически смещается в сторону Ямала. А от него до побережья Германии — на 1,5-2 тыс. километров ближе, чем через Украину. Это означает меньшие потери газа, меньшие энергозатраты, меньший углеродный след», — пояснил Фролов.

Он подчеркнул, что более энергоэффективной и экологичной магистраль делает современное оборудование, которое на ней установлено.

«Оно позволяет поставить одну компрессорную станцию на российском берегу и через нее гнать газ на тысячу километров в сторону Германии — настолько она эффективна. А на Украине компрессорные станции ставятся через каждые 100-150 километров. При этом там действуют устаревшие, малоэффективные по нынешним временам, газоперекачивающие агрегаты. Фактически строители «СП-2» оберегают окружающую среду своим проектом», — добавил собеседник ФАН.

Александр Фролов иронично высказался о возможном изменении представителей NABU своего отношения к строительству газопровода в том случае, если их действия продиктованы исключительно заботой о природе.

«Все эти стенания, закатывания глазок, заламывание ручек — они ведь за птичек, за рыбок, за чистоту моря, верно? Никакой политической подоплеки, безумств и нелогичных поступков? В таком случае эта информация должна их сподвигнуть на то, чтобы воспринимать «Северный поток» как одну из лучших, наиболее экологичных альтернатив имеющимся маршрутам. Создается более эффективная и дружелюбная к окружающей среде и с меньшим углеродным следом система. Это же хорошо! Мне кажется, что уже надо даже трубы в зеленый цвет покрасить, чтобы никаких вопросов не было», — сказал Фролов.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт напомнил, что перед прокладкой первого «Северного потока» во время исследования дна Балтийского моря в территориальных водах Дании было обнаружено судно времен Первой мировой войны с грузом боевых отравляющих веществ.

«Это их не смущает: «Это ничего, это наше». А вот абсолютно герметичная труба газопровода — это ужасно с их точки зрения», — выразил удивление эксперт.

Представители NABU убеждены, что реализация проекта вредит окружающей среде и морскому дну «на площади размером более 16 футбольных полей», а общая зона негативного влияния магистрали на природу десятикратно больше. Они настаивают на запрете строительства газопровода. Из-за судебного иска работы были приостановлены предположительно до конца мая.