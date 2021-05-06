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ВС США столкнулись с рядом проблем при разработке новой боевой машины

Армия
ВС США столкнулись с рядом проблем при разработке новой боевой машины
United States Air Force

Вашингтон, 6 мая. Программа по разработке для американской армии перспективной боевой машины пехоты буксует уже почти 20 лет, сообщают в СМИ.

Пентагон уже многие годы стремится заменить серьезно устаревшие БМП M2 Bradly. В качестве критериев при разработке новой техники американские военные поставили наличие искусственного интеллекта, высокую маневренность и огневую мощь и всепогодность, передает РИА Новости.

В конкурсе программы Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) принимают участие пять компаний. Ожидается, что финалисты представят прототипы к 2025 году. Машину победителя запустят в серийное производство к 2029 году. Всего на OMFV выделено более 4,5 млрд долларов.

Отмечается, что это не первая попытка Пентагона найти замену M2 Bradly. Несколько программ по разработке перспективной БМП проводились с начала 2000-х годов, но каждая в конце концов была закрыта. Причинами неизменно становились дороговизна серийного производства, урезание финансирования и перенаправление средств на другие задачи.

Ранее сообщалось, что США увеличат свой оборонный бюджет до 750 миллиардов долларов.

пентагон вс сша бмп
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